خلطتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

الكفتة، أشهر الأكلات من اللحم المفروم هي الكفتة، وتعد من الوجبات والأكلات المشهورة والمحببة للكثير من الأشخاص، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص أهم المكونات التي من الممكن أن نقوم بإدخالها مع اللحم المفروم وهذا لعمل خلطة مميزة من مكون اللحم مع بعض البهارات مع المكونات التي تعمل على المضاعفة من حجم اللحم، ومن خلال الآتي أيضا نتعرف على أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل أفضل أواع الكفتة وتشكيلها، وشويها بالطريقة التي تنتج كفتة مشوية مثل التي يتم عملها بالمحلات.

مكونات خلطة الكفتة المشوية

من الممكن أنتقوم كل ربة بيت بعمل أشهى أنواع الكفتة من خلال التحضير لمكونات بسيطة تعمل على التعزيز من طعم اللحم، وتقوية النكهة، ولا بد من استعمال توابل مميزة تقوم بإضافتها المحلات الشهيرة لعمل الكفتة المشوية على الفحم بالطعم المميز، ومن خلال الآتي نعرض المقدار كامل للكفتة المشوية، أفضل المكونات التي من الممكن أن يتم استعمالها لتحضير أفضل أنواع الكفتة ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من مكون اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

رشة من الشطة.

رشة من البابريكا.

القليل من الروز ماري المطحون.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود ناعم.

طريقة عمل خلطة الكفتة المشوية

بالإمكان تحضير خليط اللحم المفروم من خلال الاتباع للخطوات القادمة: