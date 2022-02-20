كريم الموز الرهيب لتبييض وتفتيح البشرة وإزالة البقع الغامقة والأسمرار مهما كان درجته

تعتني العديد من السيدات والفتيات بالبشرة ونظافتها والإهتمام بها لجلها تبدو بشكل جميل ورائع لأن البشرة البيضاء الناعمة الصافية هي التي تعطي الشكل الجذاب لأي فتاة وتجعلها تظهر بمظهر جميل ورائع لذلك نجد أن الغالبية العظمى من الفتيات يعملون على الإهتمام والإعتناء ببشرتهم حتى تظهر بشكل أنيق ويعتبر ظهور أي علامة من العلامات الغير مرغوب بها على البشرة تسبب الكثير من الضيق والتعب والأزمات النفسية لهؤلاء الفتيات، وتجعلهم ظهور هذه المشكلات يبحثون عن بعض العلاجات التي تمكنهم من التخلص من هذه المشكلات، وتعتبر من أكثر العلامات التي تظهر على البشرة هي ظهور حب الشباب وكذلك إسمرار لون البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

وكذلك البقع الداكنة وظهور الهالات السوداء وغيرها من المشكلات الأخرى المتعددة التي تسبب الكثير من الضيق لهؤلاء الفتيات، ويحلمون هؤلاء الفتيات الذين يعانون من هذه المشكلات للوصول إلى بشرة بيضاء فاتحة اللون مثل الحليب ونتيجة لذلك يسعون للبحث عن بعض الإستخدامات التي تجعلهم يتمتعون ببشرة بيضاء وجذابة، وتعتبر من أكثر الإستخدامات التي تلجأ إليها الغالبية العظمى من الفتيات هي إستخدام خلطات الكريمات الضارة بالبشرة حيث تعمل هذه الكريمات على تآكل الطبقة السطحية من الجلد وتجعل البشرة تظهر بشكل غير مقبول، بالإضافة إلى البعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها تظهر بمظهر جميل وجذاب.

وتعتبر هذه الطريقة من الطرق غالية الثمن والتي تعطي مفعول ثم بعد مرور وقت معين تعود البشرة مرة أخرى إلى طبيعتها بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة ثقيلة ولا تتحملها البشرة وتسبب تهيجها وإحمرارها لذلك علينا بأن نتجنب إستخدام هذه الطرق وعلينا باللجوء إلى إستخدام الطرق والعلاجات الطبيعية التي لها مفعول دائم وسحري، وسوف نقدم إليكي طريقة لتفتيح البشرة بالمكونات الطبيعية تجعلكي تتمتعين ببشرة كالحليب.

مكونات خلطة قشر الموز لتفتيح البشرة

أربعة ثمرات من قشر الموز.

كمية قليلة من الماء.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة تحضير خلطة الموز لتفتيح البشرة