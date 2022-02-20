نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري أشهي وألذ كبسة سعودي في المنزل بمكونات بسيطة في المقال التالي
تعتبر الكبسة السعودي ، من أشهر وألذ الأطباق الخليجية والتي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، وتتميز بمذاقها الشهي الغني بالبهارات، وينافس طبق الكبسة أطباق شعبية أخرى شهيرة مثل الجريش والقرصان والسليق السعودي، ومن شأن هذا التوثيق أن يحسم الجدل في بعض الأكلات السعودية، وهي من أشهر المأكولات السعودية وتكون غالباً في معظم مناطق الممكلة، وتتكون من الأرز والدجاج أو اللحم والبهارات المختلفة، وهو من الوجبات التي تتكون أساساً من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج وتعد هي الوجبة الرئيسية في السعودية، ولها طعم لذيذ ومختلف عن باقي الأكلات، لذلك سوف نقدم لكم من هنا أسهل وأبسط طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل.
مكونات عمل الكبسة السعودي في المنزل
سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحمة الضأن.
- ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.
- 4 حبات من البصل المفروم.
- كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.
- 2 من حبات الجزر المبشور.
- معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.
- نصف كوب زيت.
- معلقة كبيرة قرفة.
- نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.
- معلقة ونصف قرنفل مطحون.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة كمون.
- معلقة كبيرة من الكركم.
طريقة التحضير
سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-
- يتم خلط جميع البهارات مع بعض جيداً، ونتركهم جانباً، نضع حلة متوسطة الحجم علي النار، ونضع فيها الزيت ويترك حتي يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم، ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي.
- نقوم بإضافة قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب الجيد، حتي يتغير لون اللحم إلي الون البني، يتم وضع معلقة كبيرة من مكونات البهارات مع التقليب الجيد، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.
- نقوم بإضافة الماء وتترك المكونات علي النار حتي ينضج اللحم، حتي تتسبك المكونات ثم يضاف إليهم الملح، نقوم بتصفية الأرز ويضاف علي المكونات ويصب علية ماء ويترك حتي الغليان.
- تترك الكبسة علي النار الهادئة حتي ينضج الأرز، يتم غرف الكبسة في طبق كبير لتقديم وتقدم سخنة بالهناء والشفاء.
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