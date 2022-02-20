طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ للغاية

طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا ، من ألذ الوصفات التي لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها فهي تتكون من مكونات بسيطة وتتميز بشكل شهي ومذاق خاص ورائع ولذيذ للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا.

مكونات طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة وليست مكلفة للغاية وهي كالتالي:

دجاجة متوسطة مقطعة مكعبات متوسطة بالعظم.

بصلة كبيرة مبشورة.

فصين ثوم كبار مفرومين.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

وملعقة كبيرة من الخل.

ثمرتين طماطم مقطعين مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

كوب من الماء.

١٥٠ جرام من المكرونة القلم.

ثلاث ملاعق من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا وطريقة تحضيره كالتالي: