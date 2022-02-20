نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ للغاية في المقال التالي
طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا ، من ألذ الوصفات التي لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها فهي تتكون من مكونات بسيطة وتتميز بشكل شهي ومذاق خاص ورائع ولذيذ للغاية.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا.
مكونات طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا
تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة وليست مكلفة للغاية وهي كالتالي:
- دجاجة متوسطة مقطعة مكعبات متوسطة بالعظم.
- بصلة كبيرة مبشورة.
- فصين ثوم كبار مفرومين.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- وملعقة كبيرة من الخل.
- ثمرتين طماطم مقطعين مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- كوب من الماء.
- ١٥٠ جرام من المكرونة القلم.
- ثلاث ملاعق من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بوضع قطع الدجاج في إناء ونضيف إليهم البصل والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة اليابسة والخل.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض ونمزج قطع الدجاج مع الخليط جيدا.
- ثم نقوم بوضع الإناء جانبا لمدة نصف ساعة حتي تتبل قطع الدجاج جيدا.
- بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من الزيت في إناء على النار ونضع في الإناء قطع الدجاج مع بقية التتبيلة.
- ونقوم بتشويح قطع الدجاج جيدا، ثم نضيف إليها الطماطم وملعقة الصلصة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة كوب الماء ونقلب جميع المكونات جيدا ونتركها تغلي لمدة خمس دقائق.
- وبعدما يغلي لمدة خمس دقائق نقوم بإضافة المكرونة ونقلبها مع بقية المكونات جيدا.
- ثم نقوم بدهن طاجن بالزيت ونصب فيه خليط المكرونة وقطع الدجاج ونضع عليه الجبنة الموزاريلا ونغطيه من الأعلي بورق الألمنيوم.
- ثم ندخل الطاجن في الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة مئوية على الرف الأخير لمدة ٢٠ دقيقة.
- وبعدما تمر المدة نقوم بإزالة ورق الألمنيوم ونترك الطاجن بالفرن حتي يتحمر الوجه.
- ثم يكون طاجن مكرونة بالفراخ والموزاريلا بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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