بسبوسة عادية بالحليب سادة مرملة في بيت سهلة وبنفس طعم الجاهزة، تعتبر البسبوسة من حلويات الشرقية التي لها مذاق راقي طعمها وقوامها من حلويات التي يحبها الكبار والصغار فهي طرية قوام بطبقة خارجية باللون الذهبي ومن داخل تكون مرملة بسبب وجود دقيق سميد بها وتسقى بالعسل الثقيل الساخن لتكون ناجحة، وبدلا من شراءها من محلات يمكنك أن تحضريها في منزل بمكونات سهلة وبسيطة ولكن لابد من أتباع مكونات وتنفيذها بالتفصيل حتى تكون لديك بسبوسة سادة طرية مرملة من دون أخطاء.

طريقة بسبوسة سادة بالحليب واللبن زبادي

نحتاج إلى عدد 2 كوب وربع الكوب من دقيق السميد الناعم. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب كبير من زبادي. كوب من حليب. نصف كوب من سمن بدرجة حرارة المطبخ. عدد 2 ملعقة كبيرة من قطر عسل حلويات الثقيل.

تحضير بسبوسة سادة الحلواني مرملة