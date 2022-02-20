بسرعة الصاروخ تقشير 10 كيلو ثوم في 10 دقائق طريقة جديدة بدون تعب أو مجهود

عندما نشاهد برامج الطبخ في شاشة التلفاز نلاحظ أن الشخص الذي يقوم بإعداد الطعام يكون قد جهز مكونات الطبخ قبل البداية كل المكونات في أطباق صغيرة حول الوعاء الذي يقوم بجمع المكونات في وهذا يختصر الكثير من الوقت أثناء الطبخ ولا يجعل الشخص يحتاج إلى وقت طويل لذلك يمكن فعل ذلك أيضا قبل إعداد الطعام وذلك من خلال تجهيز جميع المكونات ولكن عندما نقوم بتجهيز الثوم فإنه لا يحتاج فقط إلى وضعه داخل طبق صغير حول إعداد الطعام لكنه يحتاج إلى تقشير جيد حتى يتم التخلص من قشور الثوم وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يتم من خلالها تقشير الثوم بشكل سريع ‏ومن المشاكل التي سببها ثم أيضا انه يلتصق باليد بسبب الرائحة الكريهة لذلك من الأفضل استخدام طريقة لا نحتاج فيها إلى التصاق الثوم باليد حتى لا يسبب رائحة كريهة ‏وخلال هذا المقاس نتحدث عن الطرق تقشير الثوم بشكل سريع بكميات كبيرة و الأدوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع استخدام هذه الطريقة.

الطريقة الأولى لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ

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خلال الخطوات التالية سنتحدث عن طريقة يتم من خلالها تقشير الثوم بسرعة الصاروخ ‏حتى يكون الثوم جاهز قبل بداية في إعداد العديد من الوصفات التي نحتاج فيها الثوم وهذه الخطوات هي:

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة تقشير ‏الثوب باستخدام البرطمان الزجاجي.

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‏ وفي هذه الطريقة نضع فصوص الثوم داخل البرطمان الزجاجة يمكن أن نضع كمية كبيرة من فصوص ثم بعد ذلك يتم تحريك البرطمان الزجاجي بقوة كبيرة حتى يساعد ذلك على التخلص من القشور الخارجية في الثوم.

الطريقة الثانية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ

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هناك طريقة أخرى يمكن الاعتماد عليها حتى يتم التخلص من القصور التي تكون موجودة على الثوم هذه الطريقة هي طريقة المايكرويف:

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