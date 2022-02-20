بكيلو حليب فقط اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني

الزبدة الفلاحي أصبحت من المكونات التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في إعداد الحلويات ‏والعديد من الاصناف الأخرى وذلك لأنها تعطي للطعام رائحة مميزة وطعم مميز ومختلف عن باقي الدهون والزيوت التي يتم استخدامها في إعداد الطعام بخصوص عن الحلويات تعطيها زبدة طعم لا يقاوم لذلك أصبح الكثير من الناس يحرصون الآن على شراء ‏الزبدة الفلاحي وأن تكون دائما موجودة في المنزل ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام الحليب الطبيعي ‏ولا تحتاج الزبدة إلى الكثير من المكونات إلى الكثير من الخطوات ‏خلال هذا المقال سنتحدث عن كل التفاصيل.

‏مكونات طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب

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تعتمد الزبدة الفلاحي وجميع انواع منتجات الألبان على ‏الحليب وذلك لأن الحليب يعد المكون الأساسي للكثير من هذه المنتجات خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام الحليب حتى نحصل على الزبدة الفلاحي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة هي:

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كوب من الحليب الطازج السائل كامل الدسم.

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‏ ملعقة صغيرة من الملح ‏وهذه الملعقة يتم استخدامها حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنها.

‏برطمان من الزجاج.

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طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب

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الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الزبدة الفلاحي خطوات سهلة يمكن اعدادها في المنزل وفي ما يلي سنتحدث عن هذه الخطوات:

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