حضري القراقيش بالسمسم اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر القراقيش بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، ويمكن تناولها علي الإفطار بجانب كوب شاي، أو تناولها بجانب الجبن الأبيض كعشاء سريع، وهو من المخبوزات الشهية التي يفضلها بعض الأشخاص، وتتميز بقوام هش وخفيف جداً، حيث توجد وصفات كثيرة بنكهات مختلفة لتحضيرها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل القراقيش بالسمسم في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل القراقيش بالسمسم

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه المقبلات الشهية وهي كالاتي:-

كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من السمن النباتي.

2 معلقة كبيرة من السمسم.

معلقة كبيرة من اليانسون الخشن.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة صغيرة من السكر.

كمية من السمسم المحمص.

معلقة كبيرة من الشمر.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه السطور الأتية علي خطوات تحضير القراقيش بالسمسم في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-