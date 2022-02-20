كيك بالتمر صحي بدون سكر والطعم جنان

يعد كيك بالتمر ، كيك صحي لأصحاب الرجيم، وهو كيك خفيف ولذيذ وهش، ويصلح تناوله لمرضى السكري، ومكوناته بسيطة ويتمتع بمذاق لذيذ لا يقاوم، وهو كيك لذيذ للغاية حلاوته طبيعية، فهو من أنواع الكعك الذي لا يأخذ وقتاً كثيراً عند إعداده، هو شكل من أشكال الأطعمة الحلوة المصنوعة من الدقيق والسكر، ومكونات أخرى عديدة، وعادة ما يتم خبزها في الأفران، يمكن تقديمه في الصباح علي الإفطار بجانب الحليب الساخن أو الشاي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيك بالتمر صحي ومفيد ومغذي.

مكونات عمل كيك بالتمر

من هنا تعرفي علي مقادير هذا الكيك اللذيذ وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب.

كوب من التمر الين.

4 حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الزيت.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من بشر الليمون.

نصف معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء الساخن.

16 جرام من بكينج بودر.

رقائق من اللوز.

40 جرام من الجوز.

3 أكواب من الدقيق الكامل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير كيك بالتمر صحي ومفيد وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بتسخين الحليب ثم إضافة التمر إليه، ونتركه جانباً حتي يصبح التمر لين. بعد ذلك في الخلاط الكهربائي، نضيف البيض والزيت وعصير الليمون وبشر الليمون. ثم نضيف الحليب مع التمر، ونطحن المكونات جيداً، ثم نصبه في وعاء أخر. بعد كدة نضيف الجوز والماء الساخن، ونخلط المكونات. ثم في الأخير نضيف الخميرة والدقيق علي دفعات، ثم نخلط كل المزيج جيداً. بعد ذلك نضيف الخل الأبيض بدرجة حرارة الغرفة، ثم نمزج المكونات معاً لمدة دقيقتين. ثم نحضر قالب الكيك وندهنه بالزبدة، ثم نرشه برقائق اللوز أو السمسم، ثم نسكب الخليط فيه. بعد ذلك نرش سطح الكيك برقائق اللوز، ثم ندخله فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية. في 40 دقيقة الأولي يكون الفرن مشغل من فوق، ولا نفتح الفرن أبداً في 40 دقيقة. بعد مرورها نفتح الفرن لنتأكد من النضج، ثم نشغل عليه من فوق حتي يتحمر. ثم بعد أن يبرد نقطعه مربعات، ثم يقدم بألف صحة وعافية بجانب الشاي.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

مضاد للسرطانات.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

يساعد علي إنقاص الوزن الزائد.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

يحافظ علي صحة القلب.

مضاد حيوي طبيعي.

مفيد لمرضي السكري.

غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-

نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر. نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى. بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن. بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً. إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-