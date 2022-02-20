إعملي بسكويت النشادر الهش في البيت بمكونات متوفرة وبسيطة

يعد البسكويت من احلى و الذ المخبوزات التى تقدم في الصباح كوجبة للإفطار مع الشاي، وهي تعد من الحلويات المحببة للأطفال لسهولة تناولها، ويقدم البسكويت خلال أيام العيد بصحبة الكحك والغريبة والبيتي فور صباحا في أول إفطار في العيد مع أنواع من العصائر أو مع الشاي، ويباع البسكويت في الأسواق ولكن بأسعار باهظة فمن الممكن ومن المحبب أن يحضر في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل، فسوف نقوم بتحضيره بالمنزل بأقل وقت ومجهود.

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر

المكونات:-

٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب الا ربع من الزبدة.

كوب الا ربع من السكر البودر.

ملعقتين أو ثلاثة من الحليب السائل.

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من النشادر.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

في وعاء كبير نقوم بوضع الزبدة مع السكر ونقوم بخلطهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم وفاتح وهش.

نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى ونستمر في الخفق ثم نقوم بوضع الفانيليا ونستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.

نضيف النشادر ونقلب ثم نضع الحليب ونقوم بالتقليب جيداً.

نقوم الآن بإضافة الدقيقة بالبيكنج بودر والملح ويتم العجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية.

نقوم بتحضير صواني الخبز وعليها ورق خبز ونقوم بتشكيل البسكويت عن طريق الكيس الحلواني أو القمع.

بعد تشكيل قطع البسكويت نقوم بوضع الثواني بالفرن على درجة ١٨٠ حتى نحصل على اللون الذهبى.

طريقة تحضير بسكويت العيد الهش

المكونات:-

٣ أكواب من الدقيق.

كوب من السكر البودر.

كوب من الزبدة اللينة.

ملعقتين من عصير البرتقال.

نصف كوب من الحليب.

٢ بيضة.

ملعقة كبيرة من النشا.

فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-