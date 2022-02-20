سحرالعلاج بالبن وفوائد شرب القهوة سوف تغيرحياتك ولن تتنازل عن شرب القهوة يوميآ بعد معرفتك بتلك الفوائد

فوائد القهوة للرجال والنساء، تتم زراعة البن فى أكثر من سبعين بلد حول العالم، و يحتاج البن إلى أجواء إستوائية لينمو بجودة عالية و لذلك أجود أنواع البن تأتى من اليمن والبرازيل، و حبوب البن هى ثانى أكبر سلعة فى التجارة عالميآ حيث يحتل البترول المركز الأول عالميآ، حبوب البن يمكن أن يتم عمل مشروب القهوة منها و هى خضراء و أيضآ يتم عمل مشروب القهوة منها بعد تجفيفها و تحميصها على ثلاثة مستويات، فاتح ووسط وغامق، كما أن مذاق مشروب القهوة يتم إثرائه ببعض الإضافات مثل الحبهان أو الهيل أو المسكته أو كلهم معآ، هذه الإضافات تزيد و تتغير على حسب المذاق المطلوب، القهوة من المشروبات المعتادة والمفضلة لدى الجميع وقد احتلت المرتبة الثانية من المبيعات على مدار العالم فهي أكثر المشروبات شهرة ومبيعاً ويعتاد على تناولها الرجال والنساء، كما أن الأبحاث أثبتت أن لها فوائد جنسية كبيرة، فهي تفيد الرجال على قوة الانتصاب، وتعمل على رفع هرمون الاستروجين النسائي.

أهم فوائد القهوة

تساعد القهوة على تحسين مستوى الطاقة في الجسم لاحتوائها على مادة الكافيين، كما تعمل على تقليل الشعور بالتعب، وذلك بفضل الكافيين الذي يعتبر المادة الأساسية للتأثير على العقل.فبعد تناول القهوة يعمل الدم على امتصاص الكافيين، ونقله الى المخ، وتحسين وظائف الدماغ منها تحسين الذاكرة، ورفع مستوى الطاقة، كما تعمل القهوة على تحسين الحالة المزاجية.

كما أن الكافيين هو أحد المواد الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون، كما يعمل على رفع معدلات التمثيل الغذائي ولذلك يفضل شرب القهوة قبل التمرين بوقت قدره واحد ساعة، القهوة تزيد نسبة اﻷدرينالين فى الدم و لذلك يعد شرب القهوة بدقائق تصبح حركة الجسم أسرع و ردة فعله أسرع للمؤثرات الخارجية ولذلم شرب القهوة أساسى للمسافرين بسياراتهم مسافات طويلة حيث تتحسن إستجابة السائق للمؤثرات الخارجية و أيضآ ﻻ يشعر بالتعاش مهما طالت عدد ساعات القيادة، كما يعمل الكافيين الموجود في القهوة على تنشيط الجهاز العصبي.مما يجعله يرسل بعض الإشارات إلى الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم وبالتالي البدء في حرق الدهون وخسارة الوزن.

الفوائد الجنسية للقهوة

يصادف كثيرمن الرجال بعض المشاكل الجنسية، منها البرود الجنسي، وضعف الانتصاب، وسرعة القذف، مما يجعل الرجل لايرغب في وجوده في المجتمع والقيام بدوره الرجولي، فقد قام بعض الباحثين في البحث عن دور القهوة للجنس فوجدوا أن تناول كوبين من القهوة لهم دور كبير في تعزيز القدرة الجنسية.