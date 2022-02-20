طريقة عمل البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة

البوريك التركي ، يعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويعتبر من الوجبات السريعة والخفيفة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل وجبات سريعة لأبنائها بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية، وتختلف طريقة حشوة وتحضيره من مكان إلى آخر، وتتكون هذه الوجبة من مكونات سهلة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل البوريك التركي

يتكون البوريك التركى اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالاتي:-

نصف كيلو الرقائق.

كوب من الحليب الدافئ.

حبة كبيرة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

كوب من الجبنة البيضاء.

حزمة من البقدونس الاخضر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف كوب من السمسم.

ربع كوب من حبة البركة.

طريقة التحضير

نتعرف على طريقة تحضير البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-