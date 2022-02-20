كيفية عمل الكيكة اليابانية فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة

تعد الكيكة اليابانية من أنواع الكيكات الهشة اللذيذة، والتى تتميز بمذاقها الجميل وهى عبارة عن وصفة لكيك خفيف جداً، كما أنها مفيدة ومغذية لأنها تحتوى على مكونات صحية ومفيدة جداً للجسم، فهى تحتوي على اللبن والبيض والنشا وغيرها المكونات المليئة بالفيتامينات والبروتين الذى يمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك سوف نقدمها لكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكيكة اليابانية بالتفصيل.

مكونات الكيكة اليابانية

تتكون الكيكة اليابانية من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي :

٥ من بياض البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٥ من صفار البيض.

٣ ملعقة كبيرة من الدقيق.

١/٢ كوب من الجبنة الكريمي.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٣ كوب من اللبن السائل.

٤ ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكيكة اليابانية قد تكون لها عدة خطوات ولكنك سوف تحصلين على كيك هش وجميل وهى كمايلي: