نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الكيكة اليابانية فى المنزل بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
تعد الكيكة اليابانية من أنواع الكيكات الهشة اللذيذة، والتى تتميز بمذاقها الجميل وهى عبارة عن وصفة لكيك خفيف جداً، كما أنها مفيدة ومغذية لأنها تحتوى على مكونات صحية ومفيدة جداً للجسم، فهى تحتوي على اللبن والبيض والنشا وغيرها المكونات المليئة بالفيتامينات والبروتين الذى يمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك سوف نقدمها لكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الكيكة اليابانية بالتفصيل.
مكونات الكيكة اليابانية
تتكون الكيكة اليابانية من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كالتالي :
- ٥ من بياض البيض.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ٥ من صفار البيض.
- ٣ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ١/٢ كوب من الجبنة الكريمي.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ١/٣ كوب من اللبن السائل.
- ٤ ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الكيكة اليابانية قد تكون لها عدة خطوات ولكنك سوف تحصلين على كيك هش وجميل وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به اللبن السائل والزبدة والجبنة الكريمي.
- ثم نذيبهم على حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر حتى يتجانسوا مع بعضهم تماماً ويصبح الخليط كريمي الشكل.
- بعد ذلك نخفق صفار البيض ونضيفه على الخليط السابق مع الإستمرار فى التقليب ونضيف عليهم الفانيليا ونستمر فى التقليب.
- نضيف عليهم الدقيق والنشا ونخلطهم مع باقى المكونات السابقة جيداً ونرفع الخليط ونتركه جانباً.
- بعد ذلك فى وعاء العجان الكهربائي نضع بياض البيض ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام أبيض وسميك.
- نضيف عليه عصير الليمون ونستمر فى الخفق ونضيف عليهم ربع كمية السكر ونخفق لمدة ثوانى ثم نضيف باقي كمية السكر.
- نستمر فى الخفق على سرعة عالية حتى يتماسك القوام.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كمية خليط بياض البيض إلى خليط الدقيق والجبنة السابق ونخفقهم بواسطة المضرب الكهربائى.
- وهكذا نكرر هذه الخطوة حتى ننتهى من خلط كل كمية بياض البيض ويتجانسوا مع بعض كويس.
- نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزبدة ونفرش عليها ورق الزبدة فى الارضية ومن الجوانب ونصب بها الخليط.
- ونحضر صينية أخرى كبيرة ونضع بها ماء مغلي ونضع الصيني الأولى بها.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٦٠ لمدة ٢٥ دقيقة.
- ثم نهديها الى ١٣٠ درجة ونتركها لمدة ٦٠ دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نزينها بالسكر البودرة وتقطع وتوضع فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا.
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