الكبدة الإسكندراني على أصولها وأحلى من المحلات بطعم مميز

تعد الكبدة الإسكندراني من الأكلات المشهورة جداً فى محافظة الإسكندرية، حيث تعد من الأطباق التى لها نكهة مميزة ويعشقها الكبار والصغار وتعد من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، فهى تقدم على شكل ساندويتشات فى المحلات أو على شكل طبق رئيسي وبجانبه المخللات المختلفة أو سلطة الطحينة، وهى تقدم بطرق مختلفة ولكن هذه الطريقة هى التى لاقت اقبال كبير واشتهرت وتميزت بها هذه المحافظة، كما انها من الوجبات المفيدة جداً والمغذية لأنها تحتوى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التى تساعد فى القضاء على فقر الدم وتزيد من نسبة الحديد فى الجسم، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً اليوم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الكبدة الإسكندراني بالتفصيل.

مكونات الكبدة الإسكندراني

تتكون الكبدة الإسكندراني من مكونات مفيدة جداً ومغذية وغير مكلفة وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من الكبدة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

١٠ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

٣ حبة من الفلفل الرومى.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الكارى.

١/٤ كوب من عصير الليمون.

٢ قرن من الفلفل الحار.

١/٤ كوب من الزيت.

ملح وفلفل.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني سهل وبسيطة جداً وسوف تحصلين على الطعم الجميل مثل الجاهزة وهى كمايلي: