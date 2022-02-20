بكيلو من الدقيق اعملى الشوريك بعجينة ناجحة هشة وقطنية

يعد الشوريك من أنواع المعجنات المشهورة جداً، كما أنه من المخبوزات الشهيرة فى مصر والكثير من الدول الأخرى، وذلك لما له من طعم جميل وهش جداً وتتم صناعته فى الأفران ومحلات الحلويات وعليه إقبال كبير، كذلك فالكثير من الناس يحبون أكله كثيراً من الصغار والكبار وذلك لأن شكله جميل وطعمه أجمل، ولذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل ويصبح مثل الجاهز هش وطري وخفيف، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الشوريك بالتفصيل.

مقادير الشوريك

يحتوى الشوريك على مكونات بسيطة جداً وغير كلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

١/٢ كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الزيت.

٢ حبة من البيض.

رشة من الملح.

للوجه

صفار حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

سمسم.

١/٤ كوب من الحليب.

سكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الشوريك سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: