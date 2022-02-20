نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو من الدقيق اعملى الشوريك بعجينة ناجحة هشة وقطنية في المقال التالي
يعد الشوريك من أنواع المعجنات المشهورة جداً، كما أنه من المخبوزات الشهيرة فى مصر والكثير من الدول الأخرى، وذلك لما له من طعم جميل وهش جداً وتتم صناعته فى الأفران ومحلات الحلويات وعليه إقبال كبير، كذلك فالكثير من الناس يحبون أكله كثيراً من الصغار والكبار وذلك لأن شكله جميل وطعمه أجمل، ولذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمله فى المنزل ويصبح مثل الجاهز هش وطري وخفيف، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير الشوريك بالتفصيل.
مقادير الشوريك
يحتوى الشوريك على مكونات بسيطة جداً وغير كلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:
- كيلو من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من اللبن السائل.
- ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.
- ١/٢ كوب من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ٢ حبة من البيض.
- رشة من الملح.
للوجه
- صفار حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
- سمسم.
- ١/٤ كوب من الحليب.
- سكر.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الشوريك سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول ونضيف عليه رشة الملح والخميرة والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض كويس.
- نحضر طاسة مناسبة ونضع بها الزبدة ونضعها على النار حتى تسيح فقط.
- نرفعها من على النار ونضيف عليها الزيت والسكر واللبن السائل والفانيليا وبشر البرتقال ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيف عليهم البيض ونقلبه معهم جيداً.
- نضيف المكونات السائلة على الدقيق بالتدريج مع العجن حتى تتلم العجينة.
- نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح لدينا عجينة لينة ولا تلتصق باليد.
- نكورها ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة تقريباً.
- تقطع العجينة بعد ما اختمرت إلى كور وتلف كل كرة على شكل رول رفيع أو زى الحبل، ونشكلها بشكل حلزوني أو ضفيرة.
- وترص الأشكال فى صاج مع ترك مسافة بينهم.
- فى طبق صغير نضع صفار البيضة والنسكافيه واللبن، ونقلبهم مع بعض كويس وندهن بيهم الوجه.
- ثم يرش بالسكر أو السمسم على الوجه حسب الرغبة، ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة.
- تسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ فى الرف الأوسط حتى يتضاعف حجمها ويتحمر.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتقدم وبالف صحة وعافية.
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