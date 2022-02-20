الهريسة السورية النبكية من ألذ الحلويات الشامية التي نالت شهرة كبيرة في كل البلاد العربية، ويمكنك تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبطعم أفضل من الجاهز، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم يتم البحث عن وصفات لعمل الحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والهريسة، حيث تفضل كثير من ربات البيوت إعداد الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها بأسعار غالية مبالغ فيها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل الهريسة السورية النبكية على الطريقة الأصلية والطعم أفضل من الجاهز.

مكونات الهريسة السورية النبكية

4 كوب سميد وسط (600 جرام).

كوب سكر (150 جرام).

ربع كوب قطر (شربات).

نصف ملعقة صغيرة كربونات صوديوم (البيكنج صودا).

2 كوب ماء دافئ.

200 جرام فستق حلبي أو أي نوع مكسرات.

4 ملاعق كبيرة سمن (يفضل السمن البلدي).

مقادير القطر(الشربات)

3 كوب سكر (450 جرام).

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير