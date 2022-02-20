طريقة إعداد كيك الرواني في البيت.. أسرع كيكة شهية ورائعة الطعم لو وقتك ضيق

طريقة إعداد كيك الرواني في البيت، الكثير يتساءل عن الطريقة الصحيحة لإعداد وتحضير كيكة الرواني والتي تعود إلى أصول يمنية وتحلى بشهرة واسعة داخل الوطن العربي، حيث أنا تتسم بسرعة تحضيرها، وسهولة هضمها وإمكانية تقديمها معه وجبة الإفطار، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم التفاصيل الخاصة بكيفية الرواني وكيفية تحضيرها، وذلك في السطور المقبلة.

بالتتبيلة السرية إعداد صدور الدجاج الشهية بالبهارات الخاصة.. طبق صحي ومفيد ويفضله الرياضيون

مقادير الكيك

إحضار كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السميد.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

5 بيضات

ملعقة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

مكونات الشربات

إحضار نصف كوب من العسل الأبيض.

كوب واحد من الماء الساخن.

خطوات تحضير الكيك

إحضار إناء كبير نضع فيه كلا السكر والبيض والفانيليا ونستمر بخفق المكونات جيدا حتى نصل إلى شكل كريمي. نحضر وعاء آخر نضيف فيه كلا من الدقيق والسميد، بالإضافة إلى وضع كلا من الملح وجوز الهند وتخلط هذه المكونات بشكل جيد. نبدأ بوضع الدقيق إلى مكونات البيض بشكل تدريجي، ويتم ذلك مع الاستمرار بالتقليب المستمر. ندهن الصينية بزيت، ونصب بها هذا الخليط. ندخل الصينية في فرن درجة حرارته 180، ومن ثم ننتظر لمدة نصف ساعة. نخرج الصينية ونسقيها بشربات العسل. في النهاية نضع رشة من جوز الهند على وجه الكيكة.

سر نجاح تحضير كيك الرواني

مراعاة التدرج في وضع مكونات كيكة الرواني، وعدم وضع الدقيق مرة واحدة.

يجب أن يكون الشربات المستخدم ساخن.

لابد أن يستخدم شربات ذا قوام خفيف.

فوائد كيك الرواني