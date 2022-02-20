طريقة عمل فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة

فطائر البوتشا التركية ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الموجات التي يمكن حشوها بالفراخ أو الجبنة أو اللحمة المفرومة أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة لعملها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، ويعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر البوتشا التركية

تتكون فطائر البوتشا التركية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

٦ أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الزبدة.

٣ ملاعق من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

كوب من الجبنة الموزاريلا.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

طريقة التحضير

سوق نتعرف على طريقة تحضير فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-