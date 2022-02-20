نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار نجاح بسكوت العشر دقايق بمكونات موجوده في البيت مش هتصدقى النتيجه في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسرار نجاح بسكوت العشر دقايق بمكونات موجوده في البيت مش هتصدقى النتيجه - ثقفني
بسكوت العشر دقائق ،تحتاج كل ربة منزل إلى أعداد مجموعة من المخبوزات اللذيذة والسريعة التي يمكن تناولها مع وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات أو تقديمها للضيوف، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أسهل طريقة لإعداد البسكوت في عشر دقائق فقط، و بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ.
مكونات بسكوت العشر دقائق
- 2 بيضه بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح صغيره.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.
- ملعقة كبيرة بشر برتقال.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب إلا ربع زيت.
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من نشا الذرة.
طريقة إعداد بسكوت العشر دقائق
في البداية قومي بتحضير العجين عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- قومي بإحضار الخلاط وضعي به 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من بشر البرتقال أو من مسحوق التانج.
- بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة ممتلئة من البيكنج بودر، ثم ضعي كوب إلا ربع من السكر، ثم قومي بتشغيل الخلاط، و اخلطي المكونات السابقة معاً جيدًا حتى تمتزج تماماً.
- ثم قومي بإضافة كوب إلا ربع من الزيت أو خليط من الزيت والسمنة على حسب الرغبة، ثم اخلطي المكونات مرة أخرى.
- في وعاء عميق ضعي 3 كوب من الدقيق الأبيض، و كوب إلا ربع من نشاء الذرة، ثم ضعي الخليط السابق على الدقيق والنشا.
- قومي بتقليب جميع المكونات السابقة حتى تصبح متجانسة، ولكن تجنبى عدم عجن المكونات لفترة طويلة حتى لا تحصلي علي بسكوت ناشف.
- بعد ذلك قومي بتشكيل العجين إلى قطع صغيرة و متساوية على حسب الشكل المفضل لكي، في الأغلب ستحصل على حوالي 30 قطعة من البسكوت إذا قمتي بتطبيق المقادير السابقة.
- ثم ضعي قطع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت، وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- ضعي قطع البسكويت داخل الفرن واتركيها لمدة 15 دقائق حتى يصبح لونها ذهبي.
- قومي بإخراج البسكويت من الفرن و احفظيه في وعاء محكم الغلق، أو قدميه بجانب المشروبات الساخنة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ