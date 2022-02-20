نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر خلطة القرنبيط المقلى مقرمش في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة القرنبيط المقلى، القرنبيط أو الزهرة ‏ وهي نبتة غنية بالمواد الكبريتية، تبحث كل ربة منزل عن الوصفات الشهية المغذية لتقديمها إلى أفراد أسرتها وصفة اليوم سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة مقلى، بانية، فى الفرن.

طريقة عمل القرنبيط، يمكن أن يتم تحضيره بأكثر من طريقة يمكن تحضيره على طريقة ألشيق علاء الشربينى قرنبيط باللحمة المفرومة بإحضار( قرنبيط مسلوق- لحمة مفرومة- بهارات لحمة- كيس بشاميل- لبن حليب- جبن مبشورة- مع أضافه بعض البهارات مثل الملح والفلفل الأسود- كمون)

طريقة عمل القرنبيط المقلى

من خلال برنامج سنة اول طبخ لشيف سارة عبد السلام قدمت مقادير وخطوات عمل القرنبيط المقلى وسوف نقدمها لكم الآن يجب فقط تحضير المكونات واتباع الخطوات

أولا المقادير:

كيلو قرنبيط زهرات مسلوق.

4بيض.

كوب دقيق أبيض عادي.

2كوب دقيق ذرة أصفر.

2كوب بقسماط مطحون.

2معلقة صغيرة من كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف م ص حبهان بودر.

2ملعقة صغيرة بابريكا.

2ملعقة صغيرة كمون.

رشة جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

ربع معلقة صغيرة من فلفل أسود.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير قرنبيط مقلى

يجب في البداية نحضر حلة ونضعها على النار و نضع زهرات القرنبيط ونسلقه نصف سلق في ماء مغلي يضاف بة ملح و كمون. ثم يليه نحضر في بوله كبيرة نضع البيض+ دقيق الذرة الأصفر، ثم بضاف والتوابل. ثم نخلط بالمضرب الكهربائي الخليط جيدا ويمكن بالمضرب اليدوي. ثم نضع زهرات القرنبيط في الخليط. نحضر بوله أخرى نخلط الدقيق الأبيض العادي مع البقسماط المطحون ثم نضع زهرات القرنبيط فيه ثم نقليه في زيت غزير ساخن.

يمكن تحضير قرنبيط مقلى بالفجيتار بإحضار بعض المكونات البسيطة مثل:

قرنبيط مسلوق.

ملح حسب الرغبة.

شطة حسب الرغبة.

كزبرة ناشفة.

كزبرة خضراة.

فجيتار.

زيت للقلى.

بيكنج بودر,

بقدونس.

بيض.

ودقيق.

ويتم تحضيره بنفس الخطوات البسيطة.

ويمكن تحضير القرنبيط داخل الفرن لمن يرغب فى تناول الطعام بشكل صحى ويتبع نظام غذائى وهى: