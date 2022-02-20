طريقة إعداد بسكويت العيد.. وصفة بسيطة ورائعة تجربيها من الآن وفي رمضان بإذن الله

طريقة إعداد بسكويت العيد، بسكويت العيد من أكثر أنواع البسكويت شهرة وخاصة في الأعياد، وهو من أحب الأنواع التي يقبل على تناولها كثير من الأشخاص؛ فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية ومحبب لدى الأطفال مع كوب اللبن، وهو بذلك وجبة فطور مغذية لديهم وللكبار أيضًا، لذلك تسعى الكثير من السيدات لعمله في المنزل من حيث النظافة وضمان المنتجات التي يحتوي عليها البسكويت، لذلك قررنا نقدم لكم طريقة عمله من خلال مقالنا هذا.

طريقة إعداد الدجاج الكرسبي في البيت.. وصفة بطعم محلات الوجبات السريعة وبمكونات منزلية مضمونة

بسكويت العيد

من خلال بعض المكونات التي من خلالها يتم صنع بسكويت العيد بمكونات بسيطة وغير مكلفة تماما ولا تستغرق الوقت في عملها إليكم المكونات اللازمة، وهي كالآتي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

سمن بلدي بمقدار كوب كبير.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

بيكنج بودر مقدار 2 ملعقة.

سكر ناعم بمقدار كوب وربع.

سبع بيضات.

كوب كبير من الزيت النباتي.

عصير برتقال بمقدار كوب كبير.

طريقة التحضير

يرجي إتباع الخطوات اللازمة لعمل بسكويت العيد لكي نتعرف معكم على خطواتها بكل سهولة ويسر من خلال ما يلي: