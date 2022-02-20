نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير السويسرل في البيت.. الوصفة الكاملة لأطعم حلوى غربية يعشقها الكل في المقال التالي
طريقة تحضير السويسرل في البيت، السويسرول من أكثر أنواع الحلويات الغربية التي حظيت بشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك على مستوى العالم أجمع، وهذا بسبب شكله المميز وطعمه الجذاب والجميل الذي يعطي الكثيرين رغبة في تناوله بشكل دائم، ونظرا للإقبال الكبير قررنا أن نتحدث اليوم عن مكونات السويسرول، والطريقة الخاصة بتحضيره، وذلك عن طريق متابعة هذا المقال.
طريقة عمل الفلافل الهشة الخفيفة.. وصفة ممتازة لعجينة الفلافل لأحلى إفطار شعبي وراقي في نفس الوقت
مقادير سويسرول
إليكم المكونات الرئيسية لعمل السويسرول:-
- إحضار خمس بيضات ذات حجم كبير.
- مقدار كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.
- مقدار واحد وربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.
مكونات الحشو
يمكنك اختيار مربى أو كريمة من أجل حشو السويسرول، وهذا الأمر متروك حسب رغبتك الشخصية.
طريقة التحضير
عليك اتباع الخطوات الآتية والالتزام بكافة التعليمات لكي تحظى بنتيجة مبهرة، وذلك من خلال الاتي:-
- تحتاج إلى إحضار صينية مربعة والقيام بدهنها بالسمن، ومن ثم تبطين الصينية جيدا بالدقيق
- فيما بعد تجهيز الفرن الذي يتم استخدامه.
- والخطوة التالية هي إحضار إناء ووضع فيه كلا من البيض والفانيليا، باستخدام المضرب من أجل الحصول على قوام سميك، وذلك بعدما نضيف إليه السكر البودر.
- كما أنه لا بد أن نضع كلا من الدقيق وكذلك البيكنج بودر إلى المكونات السابقة، والاستمرار في التقليب جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.
- نضع الخليط داخل الصينية، ومن ثم نتوجه بإدخال الى الفرن مباشرة لمدة ربع ساعة كحد أقصى.
- نخرج السويسرول من الفرن بعد أن تتأكد من أنه تم طهيه جيدا، ونقلبه على الوجه الآخر في طبق تقديم، ونضع عليه السكر البودر.
- كما أنه يمكنك تقطيع الحواف الخاصة بالسويسرول وإضافة المربى أو الكريمة وذلك متروك لك حسب الرغبة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ