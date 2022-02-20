طريقة تحضير السويسرل في البيت.. الوصفة الكاملة لأطعم حلوى غربية يعشقها الكل

طريقة تحضير السويسرل في البيت، السويسرول من أكثر أنواع الحلويات الغربية التي حظيت بشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك على مستوى العالم أجمع، وهذا بسبب شكله المميز وطعمه الجذاب والجميل الذي يعطي الكثيرين رغبة في تناوله بشكل دائم، ونظرا للإقبال الكبير قررنا أن نتحدث اليوم عن مكونات السويسرول، والطريقة الخاصة بتحضيره، وذلك عن طريق متابعة هذا المقال.

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مقادير سويسرول

إليكم المكونات الرئيسية لعمل السويسرول:-

إحضار خمس بيضات ذات حجم كبير.

مقدار كوب واحد من السكر الأبيض الناعم.

مقدار واحد وربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

مكونات الحشو

يمكنك اختيار مربى أو كريمة من أجل حشو السويسرول، وهذا الأمر متروك حسب رغبتك الشخصية.

طريقة التحضير

عليك اتباع الخطوات الآتية والالتزام بكافة التعليمات لكي تحظى بنتيجة مبهرة، وذلك من خلال الاتي:-