طريقة عمل الفلافل الهشة الخفيفة.. وصفة ممتازة لعجينة الفلافل لأحلى إفطار شعبي وراقي في نفس الوقت

طريقة عمل الفلافل الهشة الخفيفة، تعد الفلافل من الوجبات الرسمية في وجبة الإفطار داخل نصر والعديد من الدول العربية الأخرى، وتختلف طريقة عمل الفلافل من بلدة لأخرى، وذلك لاختلاف إضافة بعض أنواع من المكونات الخاصة بمقدار الفلافل، لكننا اليوم سوف نوضح لكم في خطوات معدودة وسهلة طريقة إعداد الفلافل، وادق المكونات التي تعطيها مذاق، وذلك من خلال الفقرات التالية، ومتابعة المقال حتى نهايته.

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مكوّنات الفلافل

لكي تحصلي على عجينة فلافل متماسكة وذات طعم شهي عليك اتباع هذه الخطوات:

إحضار 2 كوب من الفول المغشوش.

2 حبة من البصل كبير الحجم.

حبة واحدة من الكراث.

حبة واحدة من البصل الأخضر.

ملعقة واحدة من الكمون.

حوالي مقدار من الشبت.

عدد كبير من فصوص الثوم المخرط.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

2 ملعقة من الكزبرة الناشفة.

حوالي ملعقة واحدة من السمسم.

بالإضافة إلى حوالى ملعقة من البيكنج صودا.

وحوالي ملعقة واحدة من الملح.

طريقة التحضير

إليكم الطريقة السهلة والبساطة من أجل تحضير وإعداد الفلافل، وذلك على هذا الشكل: