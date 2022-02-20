طريقة إعداد فطائر المقلاة السريعة.. أشهى فطائر طازجة فقط بالطاسة

طريقة إعداد فطائر المقلاة السريعة، فطائر المقلاة من أهم المعجنات التي يحبها الكبار والصغار، وذلك لسهولة تحضيرها، وبسيطة المكونات الخاصة بها، فضلا عن الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها، والقيمة الغذائية العالية الخاصة بها، لهذا وجدنا أنه لابد من أن نتناول معكم اليوم في هذا المقال أهم المكونات التي تخص طريقة عمل فطائر المقلاة، وذلك من أجل تحضيرها بشكل سريع وسهل، وذلك على هذا النحو.

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مكونات فطائر المقلاة

عليكم بداية تحضير كافة المقادير التالي ذكرها، حيث يتطلب منكم توفير الآتي:

مقدار 2 كوب الا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.

احضري ثلاثة أرباع كوب من السميد

إحضار 2 بيض كبير الحجم.

رشة من الملح

ملعقة واحدة من الخميرة فورية

ملعقة واحدة من السكر

ملعقة كبيرة من لبن زبادي

احضار مقدار مناسب للعجن من الماء الدافئ للعجن

إحضار كمية قليلة جدا من الزبدة.

طريقة التحضير