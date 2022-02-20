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عمر شويل - جدة طريقة إعداد فطائر المقلاة السريعة.. أشهى فطائر طازجة فقط بالطاسة - ثقفني
طريقة إعداد فطائر المقلاة السريعة، فطائر المقلاة من أهم المعجنات التي يحبها الكبار والصغار، وذلك لسهولة تحضيرها، وبسيطة المكونات الخاصة بها، فضلا عن الفوائد الكبيرة التي تحتوي عليها، والقيمة الغذائية العالية الخاصة بها، لهذا وجدنا أنه لابد من أن نتناول معكم اليوم في هذا المقال أهم المكونات التي تخص طريقة عمل فطائر المقلاة، وذلك من أجل تحضيرها بشكل سريع وسهل، وذلك على هذا النحو.
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مكونات فطائر المقلاة
عليكم بداية تحضير كافة المقادير التالي ذكرها، حيث يتطلب منكم توفير الآتي:
- مقدار 2 كوب الا ربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- احضري ثلاثة أرباع كوب من السميد
- إحضار 2 بيض كبير الحجم.
- رشة من الملح
- ملعقة واحدة من الخميرة فورية
- ملعقة واحدة من السكر
- ملعقة كبيرة من لبن زبادي
- احضار مقدار مناسب للعجن من الماء الدافئ للعجن
- إحضار كمية قليلة جدا من الزبدة.
طريقة التحضير
- عليك إحضار إناء كبير وإضافة فيه كلا من السميد والدقيق والملح والزبادي والبيض والخميرة، وأيضا الماء،
- والقيام بخلط هذه المكونات حتى تمتزج جيدا مع بعضها البعض، ونحصل على قوام مشابه لقوام القطايف او الكيكة التي يتم تحضيرها
- عليك ترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تبدأ تخمر.
- استخدمي مقلاة مخصصة لصنع الفطائر، واستخدمي فرشاة بها كمية قليلة من الزبدة وامسحي بها المقلاة، ومن ثم ضعيها على نار هادئة، ثم ضيفي كمية قليلة من خليط الفطائر داخل المقلاة.
- وفيما بعد انتظري حتى تبدأ الفطيرة بأخذ اللون الذهبي من الأسفل، ومن ثم ضيفي على الوجه مقدار قليل من الزبدة، ومن ثم اقلبيها على الوجه الاخر حتى تحمر كلية.
- كما أنه يمكنك استخدام الزيت بدلا من استخدام السمن، فضلا عن إتاحة أمامك الخيار بوضع عسل أبيض على الفطائر او مربى.
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