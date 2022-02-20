وصفة جبارة لعمل كرات جوز الهند.. الطعم رهيب وعن تجربة

وصفة جبارة لعمل كرات جوز الهند، من أشهي الحلويات التي يمكن أن يتناولها الفرد كرات جوز الهند، وذات قيمة غذائية مفيدة وذلك لاحتواها على جوز الهند، حيث يعتبر جوز الهند غني بالعديد من الفوائد منها أنه يساعد على إنقاص الوزن ومضاد للفطريات التي تضر الجسم ويمد الجسم بالطاقة وغيرها من الفوائد وتعتبر كرات جوز الهند من أكثر الحلويات التي يتم شراءها وإليكي سيدتي في هذا المقال طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل.

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مكونات وصفة كرات جوز الهند

يمكن صناعة كرات جوز الهند في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبجودة عالية موضحه كالاتي.

حوالي كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الأبيض المطحون.

نصف كوب من زيت الطعام.

عدد ٣ من بيض الدجاج.

ملعقة من الفانيليا تكون صغيرة .

ملعقة طعام من البيكنج بودر.

وصفة كرات جوز الهند

وإليكم طريقة تحضير كرات جوز الهند بأقل جهد وتكاليف في المنزل وتوفر لكي كمية كبيرة من كرات جوز الهند أقل من ثمن شراءها من المحلات والطريقة تكون كالتالي: