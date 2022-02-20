حلوى الشوفان بالفواكه للرجيم ومرضى السكري مفيدة ولذيذة وتكلفتها رخيصة

تعتبر حلوى الشوفان بالفواكه من أكثر الحلويات التي لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة لسهولة تحضيرها فتزيد الفواكه من جمال نكهة الشوفان ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير حلوى الشوفان بالفواكه.

تحضير حلوى الشوفان بالفواكه للرجيم

يتم تحضير حلوى الشوفان بالفواكه بمقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك المقادير تكمن في السطور التالية.

مكونات حلوى الشوفان بالفواكه للرجيم

خمسة ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون. كأس من الحليب خالي الدسم. ملعقتان من التوت البري. ملعقة كبيرة من التوت الأحمر. ثلاثة حبات من الفراولة. نصف حبة من الموز. أربعة حبات من اللوز المجروش. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. عسل أبيض من أجل التحلية أو شراب الفركتوز.

خطوات تحضير حلوى الشوفان بالفواكه

يتم تحضير حلوى الشوفان بالفواكه بخطوات سريعة وسهلة وغير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الخطوات.

طريقة عمل حلوى الشوفان بالفواكه

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على النار لحين أن يسخن. يتم رفعه من على النار ثم يتم تحليته بالعسل. بعد ذلك يتم الحصول على بولة حجمها متوسط ويتم وضع الخليط فيها ثم تضاف شرائح الموز وقطع الفراولة. يتم رص التوت البري والاحمر فوقه. يتم تقديمه وهو دافئ وبالهناء عليكم.

مقادير تحضير الشوفان بالفواكه المنعشة

كأسان من الشوفان. كأسان من حليب جوز الهند. كأسان من كوكتيل الفواكه. ملعقة من بذور الشيا. أربعة ملاعق من العسل.

طريقة تحضير حلوى الشوفان بالفواكه المنعشة

حلوى الشوفان بالفواكه من الحلوى التي لديها مذاق شهي للغاية، كما ان حلوى الشوفان من المأكولات الصحية التي لديها مذاق مختلف بالإضافة لكثرة فوائدها التي تقدمها وتبحث الكثير من ربات المنازل عن تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها ومن بين الوصفات حلوى الشوفان بالفواكه فيتم تحضير حلوى الشوفان بالفواكه بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في السطور القادمة