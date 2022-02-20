طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بطريقة صحية بدون أن تتشرب زيت

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة، البطاطس المقرمشة بدون زيت من أفضل الطرق الصحية التي يمكنك تناولها، وخاصة لمن يتبعون نظام حمية غذائية؛ حيث تعتبر البطاطس من الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة صحية تجعل البطاطس طرية وهشة ومقرمشة، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال أفضل طريقة لعمل البطاطس.

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البطاطس المقرمشة بدون زيت

من خلال إضافة بعض المكونات على البطاطس سوف نحصل على البطاطس اللذيذة هشة ومقرمشة بدون نقطة زيت، والمكونات تتمثل في الآتي:

كيلو من البطاطس يتم تقشيرها وتقطع أصابع.

ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الدقيق الفاخر.

كمون بمقدار نصف ملعقة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة من البهارات السبعة.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البقسماط.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التي نعرضها لكم يتم عمل البطاطس بدون نقطة زيت خفيفة وهشة وطرية من الداخل ومقرمشة من الخارج، ويتم تحضيرها كالآتي:

تجفف أصابع البطاطس جيدا وتوضع في وعاء عميق، ونضيف إليها كلا من الملح والبهارات والتوابل مثل كمون وشطة وبابريكا والبهارات السبعة، ثم بعد ذلك نضيف كلا من الدقيق والنشا وتقلب المكونات جيدا. ثم نضع البطاطس داخل الدقيق والنشا جيدا، ويتم رصها في صينية بها ملعقة من الزيت وندخلها الفرن، ويتم تشغيل الشواية على البطاطس حتى نحصل على اللون الذهبي لمدة ربع ساعة تقريبا. ومن ثم يتم تقديمها في طبق التقديم. ساخنة.

فوائد البطاطس المقلية

البطاطس المقلية وخاصة التي لا تحتوي على زيوت كثيرة تحتوي على كثير من الفوائد، ومن أبرز هذه الفوائد هى ما يلي: