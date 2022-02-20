طريقة عمل خبز الصاج المنزلي.. وصفة غاية في السهولة وغير مكلفة ولا مضيعة للوقت

طريقة عمل خبز الصاج المنزلي، خبز الصاج نوع من أنواع المخبوزات المعروفة لدي الكثير من الأشخاص، فهو عبارة عن مخبوز لذيذ الطعم رقيق جداً، ونضع به الكثير من الحشو مثل الشاورما واللحمة المفرومة والسجق والجبن بأنواعها، والذي يكون لذيذا في سندوتشات الشاورما ومختلف الأطعمة الشهيه على الرغم من توفره في المخابز إلى أنه يمكنكم عمله في المنزل بطريقة موفرة وسهله.

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مكونات تحضير خبز الصاج

يوجد الكثير من الوصفات لعمل خبز الصاج والتي تعتبر سهلة وموفرة في الوقت والجهد وبأقل التكاليف ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لعمل خبز الصاج

٢ كوب دقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب كبير من الماء الدافئ.

ملعقة سكر.

ربع ملعقة ملح.

وصفة تحضير خبز الصاج