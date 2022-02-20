نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج المنزلي.. وصفة غاية في السهولة وغير مكلفة ولا مضيعة للوقت في المقال التالي
طريقة عمل خبز الصاج المنزلي، خبز الصاج نوع من أنواع المخبوزات المعروفة لدي الكثير من الأشخاص، فهو عبارة عن مخبوز لذيذ الطعم رقيق جداً، ونضع به الكثير من الحشو مثل الشاورما واللحمة المفرومة والسجق والجبن بأنواعها، والذي يكون لذيذا في سندوتشات الشاورما ومختلف الأطعمة الشهيه على الرغم من توفره في المخابز إلى أنه يمكنكم عمله في المنزل بطريقة موفرة وسهله.
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مكونات تحضير خبز الصاج
يوجد الكثير من الوصفات لعمل خبز الصاج والتي تعتبر سهلة وموفرة في الوقت والجهد وبأقل التكاليف ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لعمل خبز الصاج
- ٢ كوب دقيق.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب كبير من الماء الدافئ.
- ملعقة سكر.
- ربع ملعقة ملح.
وصفة تحضير خبز الصاج
- أولاً نقوم بوضع الخميرة في وعاء وبعد ذلك نقوم بوضع ملعقة السكر والماء الدافئ ويقلب ويترك جانباً لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بنخل الدقيق في وعاء وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط على الدقيق ونستمر بالعجن حته يصبح العجين طرية نضع الزيت مع العجن، حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة ثم تترك لترتاح.
- ثم بعد ذلك نقوم بعد ذلك بوضع القليل من الزيت على وجه العجينة وتترك ترتاح ونغطيها لمدة ساعة، بعد أن تخمر نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع متوسطة.
- ثم نقوم بفرد العجينة بالنشابة حتى تصبح رقيقة وبعد ذلك نقوم بوضع المقلاة على النار ونتركه حتى يسخن ثم نقوم بوضع قطع العجينة وتترك إلى أن يحمر لونها بعد ذلك نقوم بقلب العجينة إلى الوجه الأخر ويترك على النار حتي ينضج الوجه الآخر أيضاً.
- ثم نكرر هكذا حتي نهاية قطع العجينة، ثم نقوم بوضع خبز الصاج في طبق التقديم ويقدم مع الحشو المفضل لديك، مثل الفراخ واللحمة المفرومة ويمكنك الاحتفاظ بخبز الصاج لمدة عشرة أيام في الثلاجة وعندما نريد استخدامه نقوم بإخراجه من الثلاجة ونسخنه قليلا وبالهنا والشفا.
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