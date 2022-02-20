عجينة بيتزا بالعسل ألذ بيتزا هتاكلها بطريقة جديدة مجربة غنية بصوص جبنة

بيتزا من أهم مأكولات التي يكثر عليها البحث في كل مواقع الطبخ لأنها سهلة التحضير وغير مكلفة وأيضاً يعشقها الكبار والصغار، ويوجد طرق كثيرة تجعلك تعدي بيتزا في منزلك مثل التي تتناوليها في مطاعم ومحلات ولكن بتكلفة شراء واحدة من محلات ستعدي أكثر من نوع بيتزا على حسب عدد أسرتك، وعجينة بيتزا بالعسل فكرة جديدة بطريقة مجربة ناجحة تجعل العجينة هشة طرية بشكل أفضل من طريقة معتادة جربوها لن تندموا لعمل أشهى أنواع بيتزات بطعم أحلى من جاهزة أيضا.

بيتزا بعجينة العسل بصوص جبن

احضري نصف كيلو من دقيق. ملعقة صغيرة من زعتر. 300 جرام من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من العسل. ملعقة كبيرة من الخميرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. 350 ملي من معجون طماطم. 4 ملاعق كبيرة من زيت. كوب من جبن موتزاريلا. ربع كوب من زيتون منزوع النوى.

تحضير بيتزا بعجينة العسل بصوص جبن