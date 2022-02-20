بطاطس المطاعم مكون سحري ضعي على البطاطس هتبقي مقرمشة ومش هتشرب زيت

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عمر شويل - جدة مكون سحري ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة، من الأطعمة التي لا غني عنها في البيت ويحبها الكبير والصغير البطاطس، فهي تحتوي على مواد غذائية مفيدة للجسم لذلك تحرص الأمهات على تحضيرها، ولكن يفضل أفراد الأسرة تناولها جاهزة لأنها تتميز بطعمها الجميل وتكون مقرمشة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة في البيت دون أن تشرب زيت وبطعم مثل المطاعم.

بطاطس المطاعم مكون سحري ضعي علي البطاطس هتبقي مقرمشة

هناك الكثير من الطرق التي يمكن إتباعها في البيت للحصول على بطاطس مقرمشة، عليك إحضار كمية البطاطس التي ترغب في تحضيرها، قطعي البطاطس إلي سرائح متوسطة الحجم، ثم قومي بإحضار وعاء وضعي كمية مناسبة من الخل وانقعي البطاطس به لمدة 5 دقائق، فالحل مكون يساعد في جعل البطاطس مقرمشة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت، فكل ما عليك وضع مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت وتركها حتي تسخن بشكل جيد، ثم قم بوضع البطاطس وتركها حتي تأخذ اللون الذهبي قم بإخراجها على مناديل المطبخ للامتصاص أي زيوت.

أسهل طريقة لعمل البطاطس مقرمشة ومش هتشرب زيت

من الطرق السهلة جداً لعمل البطاطس مقرمشة، عليك تقطيع البطاطس إلي شرائح كبيرة الحجم ثم قم بوضع وعاء به ماء على النار وتركة حتي يغلي، ثم قم بوضع شرائح البطاطس به وتركها لدقائق وإخراجها سريعاً قبل أن تنضج، ثم قم بوضعها في مياة بها ثلج فتساعد هذه الطريقة الحصول على بطاطس مقرمشة ذو طعم مميز، عليك وضع مقلاة على النار وتحمير البطاطس حتي تصل للون الذهبي، وإخراجها وتقديمها بالشكل الذي ترغبين فيه.

طريقة عمل بطاطس المطاعم المقرمشة في البيت

المقادير

2 حبة من البطاطس.

3 ملاعق زيت زيتون.

1 ملعقة من الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات إيطالي.

زيت قلي.

نصف ملعقه من القرفة.

طريقة التحضير

عليك تسخين الفرن قومي بإحضار صينية وضعي بها ورق الألمنيوم، ورشي زيت الطبخ عليه ثم قومي برش القرفة والفلفل والبهارات الإيطالية، ثم عليك تقطيع البطاطس لشراىح كبيرة ووضعها في زيت الزيتون والملح، ثم قومي بوضع البطاطس في الصينية ووضع باقي المكونات عليها، عليك تغطية الصينية وإدخالها الفرن على درجة حرارة 215 وتركها لمدة 30 دقيقة حتي تنضج بشكل تام وقومي بتقديمها.