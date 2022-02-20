كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة بطريقة سهلة واقتصادية وشهية بمذاق روعة

كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة ، من ألذ وأشهى أنواع الكيك والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها غنية بصوص الشوكولاتة، حيث تحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما تقدم في المناسبات والأعياد فهي من أنواع الكيك الفاخر والمميز، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الحلم، وكيكة القهوة لعشاق القهوة، وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة

تتكون كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

160 جم سكر.

60 مل من الزيت.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

160 مل من الحليب.

50 جم من الكاكاو الغير محلى.

200 جم دقيق.

8 جم بيكنج بودر.

100 مل ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

200 جم من الشوكولاتة.

100 مل كريمة حلويات سائلة.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والسكر والزيت والفانيليا والملح، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الحليب ونخلطهم جيدا. ثم ننخل الكاكاو والدقيق والبيكنج بودر على الوعاء ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نحضر كوب ونضيف إليه الماء المغلي والقهوة سريعة الذوبان، ثم نقلبهم جيدا. ثم نضيف خليط القهوة على خليط الكيك ونقلبهم. ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، ثم نوزع فيها خليط الكيك. بعد ذلك نخبط الصينية، ثم نقوم بعمل خطوط بخلة أسنان في الصينية لكي يخرج الهواء من الخليط. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد. بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه مكعبات الشوكولاتة والقشطة، ثم نضع الوعاء على بخار ماء ونتركه حتى تذوب الشوكولاتة. ثم نوزع الشوكولاتة المذابة فوق الكيكة ونساويها جيدا. ثم نوزع فوقها الفارمسيل. بعد ذلك ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها تبرد تماما (ومن الممكن تقديمها كما هي). ثم نقطع كيكة الشوكولاتة ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

المقادير

نصف لتر من الحليب.

نصف كوب من السكر.

80 جم شوكولاتة قطع.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير