المشبك السوري الرائع والمقرمش بطريقة سهلة

يعد المشبك السوري من أشهى أنواع الحلويات وأكثرها طلباً حيث يحضر في جميع محلات الحلويات في كل الدول العربية وليس في سوريا فقط يتميز بأنه هش للغاية ومقرمش وطعمه لا يقاوم، يمكنك بكل سهولة تحضير تلك الحلوى في المنزل وتقديمها لأولادك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقاديرالمطلوبة والخطوات بالتفصيل.

المشبك السوري

حضري في منزلك حلوى شهية ورائعة دون أي مكسبات طعم أو مواد مضرة بصحة أولادك وقديمها لهم كتحلية أو قدميها لضيوفك ليستمتعوا بها.

المقادير اللازمة لتحضير الطبق:

كوب من دقيق الذرة الأصفر.

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد الخاص بالطهي.

كوبان من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الناعم الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

كوبان من القطر أو الشربات البارد أو المثلج.

كمية من الزيت النباتي للقلي.

خطوات تحضير المشبك السوري: