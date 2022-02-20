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عمر شويل - جدة المشبك السوري الرائع والمقرمش بطريقة سهلة - ثقفني
يعد المشبك السوري من أشهى أنواع الحلويات وأكثرها طلباً حيث يحضر في جميع محلات الحلويات في كل الدول العربية وليس في سوريا فقط يتميز بأنه هش للغاية ومقرمش وطعمه لا يقاوم، يمكنك بكل سهولة تحضير تلك الحلوى في المنزل وتقديمها لأولادك فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقاديرالمطلوبة والخطوات بالتفصيل.
المشبك السوري
حضري في منزلك حلوى شهية ورائعة دون أي مكسبات طعم أو مواد مضرة بصحة أولادك وقديمها لهم كتحلية أو قدميها لضيوفك ليستمتعوا بها.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- كوب من دقيق الذرة الأصفر.
- كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- ملعقتان صغيرتان من ماء الورد الخاص بالطهي.
- كوبان من الماء بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقتان صغيرتان من السكر الناعم الأبيض.
- ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام الناعم.
- ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.
- كوبان من القطر أو الشربات البارد أو المثلج.
- كمية من الزيت النباتي للقلي.
خطوات تحضير المشبك السوري:
- قومي بنخل كلاً من الدقيق الأبيض ودقيق الذرة في وعاء كبير لإزالة أي تكتلات أو شوائب قد تكون عالقة.
- أضيفي الخميرة والسكر إلى نوعي الدقيق وقلبي.
- يضاف ماء الورد وتقلب المكونات معاً.
- أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تبدأ العجينة في التشكل.
- أخلطي بالماء حتى تتكون عجينة ناعمة شبه سائلة لديك.
- يتم تغطيه الوعاء بورق استرتش ويتركفي مكان دافيء حتى ترتاح العجينة وتتخمرلمدة نصف ساعة.
- أحضري كيس الحلواني وضعي به العجين.
- سخني الزيت في مقلاه عميقة على نار متوسطة وتأكدي من أنه كافي للقلي وساخن.
- قومي بإنزال العجينة برفق من كيس الحلواني واصنعي حبال حلزونية ملتفة حتى تشكل المشبك بالشكل المعروف.
- اتركي المشبك حتى يتماسك في الزيت وينضج ويصبح أحمر اللون.
- يقلب المشبك على الجانب الآخر ويترك حتى يصبح ذهبي من كل الجهات.
- قومي برفع المشبك من الزيت ثم ضعيه مباشرة في القطر أو الشربات.
- يجب أن يكون الشربات بارد للغاية حتى يكتسب المشبك القرمشة المطلوبة.
- كرري الخطوات مع كل العجينة حتى تنتهي منها.
- اتركي المشبك في الشربات عدة دقائق ثم ارفعيه واتركيه يتشرب الشربات ثم قدميه.
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