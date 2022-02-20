الانشون الاقتصادي..سر عمل لانشون الدجاج واللحمة في البيت بطريقة اقتصادية مش هتشرية من برة تانى لأولادك

سر عمل لانشون الدجاج واللحمة في البيت بطريقة اقتصادية، اللانشون من المنتجات الصناعية التي نقوم بشرائها من الخارج ونحن ال نعلم المكونات التي يتم صنعه منها، يشتهر عنه الكثير من الأقاويل ولا توجد شركات حتي باهظة الثمن يوثق بها، لما لا تقومين بتحضيره في المنزل بمكونات معروفة وموثوق منها ومن صحتها، ناضجة بالكامل ولها نفس الطعم اللذيذ مثل التي تقومين بشرائها من المتاجر، قومي بتحضير أطيب لانشون دجاج ولحم في المنزل.

سر عمل لانشون الدجاج واللحمة في البيت

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل لانشون الدجاج واللحمة بطريقة اقتصادية

مكونات عمل لانشون الدجاج

3 صدور دجاج مخلية بالكامل.

ملعقة من النشا.

بابريكا.

كمون.

فلفل أسود.

ملح.

مرقة دجاج بودر.

شطة حسب الرغبة.

طريقة تحضير لانشون الدجاج

في محضر الطعام أو الكبة الكهربائية قم بوضع صدور الدجاج ومعها النشا ونقوم بفرم الصدر جيدًا.

ضع بعد ذلك التوابل المذكورة وإذا كنتي ترغبين في إضافة توابل أخري قومي بذلك، تعطي التوابل لها مذاق وطعم مختلف.

ظلي في تشغيل محضر الطعام حتى تفرم جيداً.

أكدي من فرم المكونات جميعها مع بعض وتأكدي من كون الصدور مفرومة جيدًا بدون أي كتل.

أحضري بلاستيك راب وقومي بوضع الخليط بداخله ولفي على شكل رول.

اضغطي جيدًا أثناء اللف ولا تتركي أي فراغات أو هواء بالداخل.

أحضري وعاء على النار يحتوي على ماء يغلي.

ضعي اللانشون المحضر به مدة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة كاملة.

به مدة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن ساعة كاملة. احتفظي بها بعد ذلك في الثلاجة وقومي بإخراجه للتقطيع.

طريقة عمل لانشون اللحم في البيت

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير لانشون اللحم في البيت بطريقة سهله وبمكونات بسيطة موجودة في كل بيت

مكونات عمل لانشون اللحم

نصف كيلو من اللحم.

بيضتان.

ملعقتان من الدقيق.

بابريكا.

كمون.

فلفل أسود.

ورق غار مطحون.

ملح.

شطه حسب الرغبة.

رشه جوز الطيب.

طريقة تحضير لانشون اللحم