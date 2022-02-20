وداعاً للتجاعيد مع كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة في دقائق

كريم النشا والقرنفل من أجمل وأروع الكريمات الطبيعية، التي تحافظ على سلامة البشرة من أشعة الشمس الضارة، والتي تسبب لها بعض المشاكل مثل النمش والكلف والبقع الداكنة التي تجعل الوجه أسمر وغامق، كما يحتوي الكريم على القرنفل الطبيعي الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة، وهو رائع للغاية في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويعمل على إزالة رائحة العرق التي يعاني منها أغلب الناس، وطريقة تحضيره بسيطة للغاية ولا يستغرق منا تحضيره وقت طويل، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية مثل كريم لبان الذكر والأرز الرائع في تفتيح البشرة، وكريم النشا والليمون، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في دقائق بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والقرنفل السحري

يتكون الكريم من مكونات بسيطة سوف نقدمها لكم اليوم وهى كما يلي:-

ملعقة من مطحون القرنفل الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل السحري لتبييض البشرة في دقائق وهى كما يأتي:-

نحضر علبة كريم فارغة ونضع بها جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة عصير الليمون على الخليط، ثم نقلب برفق بواسطة ملعقة خشبية صغيرة حتى تمتزج المكونات تمامًا. بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند للخليط، ثم نقلب حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل ورائع. نقوم بغسل الوجه أو المنطقة المراد تفتيحها بالجسم ونجففها جيدًا من الماء. نقوم بتوزيع الكريم برفق وندلك بواسطة أصابع اليد حتى يختفي الكريم تمامًا. نترك الكريم على البشرة مدة ساعتين، ثم يتم غسله بالماء البارد. يفضل وضع الكريم على البشرة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية تمامًا من التجاعيد.

فوائد كريم النشا والقرنفل للبشرة

يحتوي هذا الكريم الرائع على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-