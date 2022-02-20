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عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور في البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم مثل المحلات - ثقفني
يعد البيتى فور من ألذ الحلويات المصرية اللذيذة وهى من احلى مخبوزات الاحتفال بعيد الفطر، وهى من الحلويات المحببة اكل الناس لسهولة تناولها وطعمها المميز الجميل، حيث قدم مع الكحك والغريبة والبسكويت في صباح يوم العيد كوجبة إفطار بعد صيام الشهر الكريم، ويقدم البيتي فور بأشكال مختلفة كثيرة حسب رغبة كل شخص، ويحضر بالفانيليا والشيكولاتة ويمكن شراؤه من الأسواق ولكن بأسعار غالية، فيمكن عمله وتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة.
طريقة تحضير البيتي فور السادة
المكونات
- ٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- فانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ من صفار البيض.
- ٣ ملعقة من بشر البرتقال.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نقوم بوضع صفار البيض مع الفانيليا ومعه بشر البرتقال ونقوم بالخفق جيداً حتى يصبح لونهم فاتح.
- تضاف الزبدة ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
- نقوم بإضافة السكر الناعم ويقلب حتى الذوبان ثم نقوم باضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونخلط جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها ٣٠ دقيقة حتى ترتاح ثم نقوم بتحضير صوانى الخبز.
- نقوم بتشكيل العجين باستخدام القمع الخاص بالبيتي فور أو باستخدام الماكينة الخاصة به.
- يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة ويأخذ اللون الذهبي.
- يترك حتى يبرد تماماً ويترك جانباً لحين التقديم.
طريقة تحضير البيتي فور بالشيكولاتة
المكونات
- ٢ كوب من الدقيق.
- ١ كوب من الكاكاو الخام.
- كوب وربع من الزبدة اللينة.
- ٢ صفار بيض.
- فانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر البودر.
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة نقوم بوضع الزبدة والسكر ونخفق جيدا حتى يفتح لونهم ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بإضافة المكونات الجافة وهي الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- تترك جانبا حتى ترتاح العجينة لمدة ٣٠ دقيقة.
- نقوم بتحضير صوانى الخبز ونقوم بتشكيل العجينة بها الى الأشكال المحببة إليكم ثم نقوم بتسخين الفرن.
- تدخل الصواني الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة من ١٠ دقائق إلى ١٥ دقيقة حتى تمام النضج.
- بعد التسوية نخرج الصوانى من الفرن وتترك حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقديم البيتى فور.
- يمكن استخدام مربى التين الكريمى او العسل الابيض لتزيين البيتى فور ولصق قطعة من السادة مع قطعة من الشيكولاتة.
- ثم نقوم بغمس قطع البيتي فور في الشوكولاتة الذائبة أو في الشيكولاتة الملونة.
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