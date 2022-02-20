البطاطس المقلية من أطيب الأكلات السريعة للسندوتشات وخاصة البطاطس المنفوخة يكون لها طعم مميز ومذاق شهي خاصة عند تقديمها مع الكاتشب والمايونيز وأطباق الطعام الأخرى، فيما يلي تعرفي على طريقة عمل البطاطس المقلية المنفوخة بالمكونات وكذلك خطوات التحضير الصحيحة.

مكونات عمل البطاطس المقلية المنفوخة

يتم تحضير البطاطس المقلية المنفوخة بتجهيز مجموعة من المكونات البسيطة لعمل البطاطس بخطوات بسيطة بعد ذلك، وتكون هذه المكونات المستخدمة بالمقادير التالية:

نصف كيلوجرام من البطاطس المقطعة شرائح رقيقة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملح كمية حسب الرغبة.

نصف كوب من مكعبات الثلج.

ماء بارد.

الكاتشب أو المايونيز.

طريقة عمل البطاطس المقلية المنفوخة

بالمقادير المناسبة من المكونات السابقة يمكن عمل طبق من البطاطس المقلية المنفوخة مثل المطاعم المشهورة وعلى طريقة خبراء الطهي وذلك باتباع الخطوات التالية:

نقشر حبات البطاطس ثم نغسلها بالماء ونقطعها في صورة شرائح رقيقة طولية أو بالشكل المفضل.

نغسل شرائح البطاطس مرة أخرى ثم نضعها في وعاء.

نضيف كمية البيكنج بودر ونخلط شرائح البطاطس بها ثم نتركها في نفس الوعاء لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق.

نضيف في هذا الوعاء كل من الماء البارد وكذلك مكعبات الثلج حتى تملأ الوعاء وتغمر البطاطس.

نضيف الملح على البطاطس ثم ندخلها في الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين او ثلاث ساعات.

نضع كمية من الزيت في وعاء وترفعه على النار حتى يسخن ويحمى.

نصفي البطاطس من الماء، ونضعها بشكل تدريجي في مقلاة الزيت حتى لا تكون الشرائح ملتصقة ببعضها البعض وهذا يساعد على انتفاخها.

عندما تنتفخ البطاطس وتكتسب لون ذهبي نقلبها على الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة من كل جهة.

لا يجب وضع البطاطس على المناديل وذلك حتى تظل منتفخة.

توضع البطاطس في أطباق التقديم وبذلك تكون جاهزة لتناولها.

تقديم البطاطس المقلية المنفوخة