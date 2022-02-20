طريقة عمل الناطف السوري على اصوله

الناطف السوري هو نوع من الصوص الذي يتم تقديمه مع المأكولات الأخرى مثل معمول اللوز أو الكرابيج حيث يتميز بالطعم اللذيذ ويتم تحضيره أما من خلال استخدام الحلاوة والفطر أو عن طريق البيض، ولأن البيض من المكونات المتوفرة في المنزل، سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الناطف السوري بالبيض وكذلك خطوات التحضير.

مكونات عمل الناطف السوري

يمكن عمل الناطف السوري من خلال مجموعة من المكونات المتوفرة مع البيض متوفرة في كل مكان، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

8 من بياض البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

المكسرات للتزيين.

طريقة تحضير الناطف بالخطوات

بعد تجهيز المكونات السابقة يمكن البدء في تحضير الناطف من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كما يُتبع في المطبخ السوري كما يلي:

في وعاء نضع كل من الماء والسكر ونرفعهم على درجة حرارة متوسطة ونستمر في تحريك المكونات باستخدام ملعقة خشبية.

عندما يغلي الخليط نضيف عصير الليمون ونستمر مرة أخرى في تحريك هذه المكونات.

نقلب المكونات معاً حتى يصبح الخليط السابق كثيف.

نضيف كمية كافية من ماء الورد على الخليط السابق ثم نرفعه من على النار ونضعه جانباً لفترة قبل وضع المكونات الأخرى.

في طبق نضع كل من الفانيليا وبياض البيض ونخفقهم معا ً جيداً حتى الحصول على خليط ذو قوام كثيف.

نضيف القطر على بياض البيض المخفوق على شكل خيط مع الاستمرار في خفق هذه المكونات حتى تنتهي كمية القطر بالكامل.

ندخل الخليط السابق إلى الثلاجة ونتركه لمدة ساعة تقريباً ولذلك يصبح جاهز للتقديم مع الأطعمة الأخرى على المائدة.

في طبق نضع وعاء مملوء بالناطف قم نزينه بأنواع من المكسرات المفضلة لديكم.

تقديم الناطف السوري

بعد تحضير الناطف السوري بالطريقة السابقة يقدم مع المأكولات الأخرى كطبق جانبي كما يلي: