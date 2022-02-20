نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتزا خلاط من غير تخمير بدون فرن هتقدري تعملي بيتزا في أي وقت وبسرعة في المقال التالي
بيتزا خلاط تلك نوع من أنواع بيتزا يعتبر السريعة تعد بعجينة خفيفة تخفق في الخلاط، يمكن منها عمل مأكولات لذيذة التي يحبها أسرتك وخاصة أطفالك وتوفر لك الجهد والوقت الذي يتم بذله في إعداد البيتزا المعتادة، وتكون بيتزا الخلاط بقوام اشبه من قوام الكيك الذي يحضر في حلة أو وعاء على النار من دون اللجوء الى فرن، وأما العجينة تكون بنفس عجينه الكيك لذا يمكن تحضيرها في الخلاط بسرعة دون دون احتياج إلى وقت كبير، ويمكن تحضير تلك النوع من البيتزا عن طريق استخدام نفس نوع الصلصة التي نستخدمها في بيتزا معتادة، يمكن ايضا تغير مكونات على حسب الرغبة من زيادتها أو تقليلها على حسب أفراد أسرتك وستعطي لك نتيجة ممتازة والطعم مثل طعم البيتزا العادية المعتاد عليها دائما، ننصحك بتجربتها فهي ممتازة ومفيدة بشكل كبير و تزيد من قيمتها الغذائية عنما يضاف إليها الخضروات بكافة أنواعها من طماطم وزيتون وفلفل أخضر وباقي المكونات الأخرى سنتعرف عليها معكم.
بيتزا خلاط بعجينة هشة بدون فرن
- نحتاج إلى ملعقة صغيرة من سكر.
- 350 جرام من دقيق.
- عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 170 جرام من زبادي بدرجة حرارة الغرفة.
- 50 جرام من زيت.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- لحشو بيتزا كوب من بسطرمة.
- كوب من فلفل أخضر مقطع حلقات.
- كوب من جبن موتزاريلا.
- ربع كوب من فلفل الحار.
- كوب من زيتون مقطع حلقات.
- حلقات من طماطم مقطعة دوائر.
- كوب من جبن شيدر بحرارة المطبخ.
تحضير عجينة بيتزا خلاط بعجينة الكيك
- في وعاء الخلاط يضاف كل من بيض مع زيت مع سكر وبيكنج بودر ينخل قبل ما أن يوضع مع زبادي ورشة الملح وتصب في وعاء عميق.
- ثم يوضع الدقيق وتقلب بشكل جيدا باستخدام مضرب يدوي وتعجن إلى أن نحصل على عجينة مطلوبة وتكون طرية ولا يوجد بها تكتلات.
- ثم إدهني يديك بالزيت واصنعي 2 كرة من عجينة على حسب حجم بيتزا التي سوف تحضرينها، وتوضع كرات العجينة في وعاء وتترك لترتاح جانبا.
- ثم تقسم العجينة إلى دائرتين بحجم متساوي على حسب حجم طاسة أو مقلاه التي سوف تعدي فيها البيتزا، وادهني المقلاه بالزيت وافردي كل كرة من عجين داخلها.
- ثم نضع على عجينة طبقة من صوص البيتزا الأحمر وعليها طبقة من موتزاريلا وباقي مكونات الحشو تكون كطبقة نهائية البيتزا.
- ترفع مقلاه على نار هادئة ولابد من أن تغطى جيدا حتى لا يخرج منها الهواء الساخن فيتوزع على كل جوانب بيتزا فتنضج سريعا وعندما تذوب الجبنة وجوانبها ترفع تكون قد نضجت.
- كرري نفس خطوات من عجينة الثانية ويمكنك أن تغيري في الحشو بوضع قطع دجاج عليها وتغطيها بالطماطم والفلفل والزيتون.
- وتأخذ نفس تسويه أيضا بتغطيتها إلى أن تصل إلى درجة التسوية وترفع من على النار وتقدم ساخنة.
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