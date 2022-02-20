أكاجو أم رماني.. صبغ الشعر نبيتي بدون صبغة بمكونات بسيطة ستعالج شعرك وتنعمه وغيري من ستايلك

صبغ الشعر نبيتي بدون صبغة إن فكرة صبغ الشعر فكرة تراود كل النساء وخاصة عندما تكون بدون صبغة للحفاظ على الشعر من أضرار الصبغة وخاصة الصبغة باللون النبيتي فهو لون صارخ جذاب يليق على كل أنواع البشرة البيضاء والسمراء وأيضا لابد وأن تختاري درجة اللون النبيتي المناسبة لبشرتك فهناك الفاتحة والغامقة منه فالاختيار هام.

صبغ الشعر نبيتي بدون صبغة

للحصول على شعر نبيتي غامق بدون صبغة:

المكونات

دم غزال.

ماء.

خل.

حنة طبيعية.

شاي أحمر.

الطريقة

ذوبي ملعقتين كبيرتين من بودرة دم الغزال أحضريها من عند العطار قومي بتذويبها في نصف كوب من الماء الدافئ.

وأضيفي ملعقة كبيرة من الخل لثبات اللون.

وأضيفي ملعقة كبيرة من الخل لثبات اللون. جهزي معجون الحناء الطبيعية ثم أضيفي عليه الخليط وملعقة صغيرة من الشاي الأحمر للحصول على شعر بدرجة اللون النبيذي الغامق.

طبقيه على شعرك لمدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات.

ثم اشطفيه بالماء دون استخدام الشامبو، واستخدمي القليل من البلسم فقط وقليلاً من الماء بالخل، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، وتمتعي بلون مبهر.

صبغ الشعر أحمر أكاجو

للحصول على شعر نبيتي فاتح بدون صبغة:

المكونات

دم غزال.

ليمون.

خل.

زبادي.

الطريقة

قومي بعجن 6 ملاعق من دم الغزال مع نصف ليمونة وملعقتين من الخل وكوب من الزبادي.

ثم اتركي العجينة لمدة ساعة للتخمير.

وطبقيها على شعرك.

وللحصول على اللون المطلوب الذي ترغبين به، طبقيها كل أسبوع واتركيها على الشعر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات.

واشطفيه بالماء الفاتر.

صبغة شعر عنابي طبيعي

المكونات

كركديه.

ماء.

الطريقة

يمكنك نقع الكركديه بالماء الساخن للحصول على اللون الأحمر.

وتبخير جزء من الماء بالغليان للحصول على لون غامق أكثر.

وعندما يبرد نطبقه على الشعر، ويتم تجفيفه بالشمس لأفضل النتائج.

وفي النهاية تحدثنا عن موضوع هام لأنه يحمي السيدات من أضرار ومخاطر الصبغة وهو صبغ الشعر نبيتي دون صبغة فالشعر زينة السيدة وتاج على رأسها تحاول أن ترعاه وتحافظ عليه من أي مواد كيميائية ضارة وفي نفس الوقت تريد أن تظهر بمظهر جيد وتهتم به وتجدد من شكله وهذه معادلة صعبة لأن أغلب مستحضرات التجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة.