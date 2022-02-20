في 20 دقيقة طريقة عمل اكلات شامية سهلة وبسيطة بأقل تكلفة وبكمية وفيرة لاسرتك

طريقة عمل اكلات شامية سهلة وبسيطة وشهية بدون مكونات كثير وبأقل مجهود، حيث يتميز المطبخ الشامي بتنوعه في الأكلات فهو من أكثر المطابخ شهرة بالعالم العربي ويرجع ذلك إلى الطباخين الماهرين، فتحتوي كل وجبة من المطبخ الشامي بنكهة مختلفة تميزها بطعم ومذاق ولا أطيب، وبالسطور التالية نتعرف معا على طريقة عمل اكلات شامية سهلة وغير مكلفة لاسرتك وبكمية وفيرة.

طريقة عمل اكلات شامية سهلة

الوصفة الأولي اليوم هي كرات اللحم على الطريقة الشامية اللذيذة والشهي والتي تحتوي على الكثير من المكوّنات المفيدة والمغذية حيث تتكون من اللحم والبصل وبعض من البهارات التي تكسبها مذاق شهي ورائع.

المقادير

نصف كيلوم من اللحم المفروم.

حبتين من البصل المفروم فرم ناعما.

ملعقتان من مفروم الطماطم.

ربع كاس كبير من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة من القرفة الناعمة.

ملعقة البهارات المشكّلة.

طريقة تحضير اكلات شامية شهية وبسيطة