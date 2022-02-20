نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ميبو والعرقسوس العجيب: لتجديد الخلايا الميتة بالجلد وتبييض فورى للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والعرقسوس العجيب من دون تكلفه ولا تعب بمكونين فقط ومن أول إستعمال، يعطيكم بشرة خرافية وناصعة البياض ويجعلها كالثلج ويقضي على خلايا الجلد الميت، يعد هذا المكون كنز رباني في تفتيح البشرة وتجديد الخلايا والجسم كله، كما يعمل كريم ميبو والعرقسوس بشكل كبير علي تصفية البشرة من الهالات السوداء والبقع الداكنة ويجعل بشرة نظيفة وناصعة البياض من أول 15 دقيقة، وتحدي سوف نتقدم لكم من خلال موقع ثقفني وقالنا هذا عن، وصفه كريم ميبو والعرقسوس العجيب حيث يجعل بشرتك مشرقة كالقمر وتبييض فوري للأبد 2022.

مكونات كريم ميبو والعرقسوس العجيب لتجديد خلايا الجلد وتبيض البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل المعجزة الربانية في التفتيح والتبيض وتجديد للبشرة في اقل وقت ومن اول استعمال وهي كما يلي:-

معلقتين من كريم ميبو.

معلقة من العرقسوس المطحون.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير الوصفة التي تعمل علي تجديد وتفتيح البشرة فوري من اول استخدام ونتائج فعاله جدا وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع بداخله معلقتين الكريم ثم نضيف عليه العسل ونقلبهم جيدا ثم نضيف العرقسوس المطحون. ثم نستمر في التقليب حتي يتجانس المكونات مع بعضهم البعض ويصبح خليط كريمي متجانس. ثم نضع الخليط علي البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 20دقيقة ويمكن وضع الخليط علي الجسم ايضا. نغسل البشرة حيجا بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي اعلي درجات التبيض.

مكونات ماسك ياباني لتبييض البشرة والجسم من اول استخدام فوري حتي10 درجات

سوف نتعرف علي مكونات عمل الماسك الياباني الذي يعمل علي التفتيح والتبيض فوري بفضل الله وهي كما يأتي:-

معلقة كبيرة من كريم ميبو.

معلقتين من بودرة الاطفال.

معلقة من الكركم.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف معا علي ابسط طريقة لتحضير الماسك الخرافي لتفتيح وتبيض البشرة فوري حتي 10 درجات وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع بداخله الكريم ثم الكركم ثم بودرة الاطفال وماء الورد. ثم نقوم بتقلب المكونات جيدا حتي تتجانس الخليط ويصبح كريمي ولين ومتجانس للغاية. ثم نضع الخليط علي الوجه والرقبة ونتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 30 دقيقة. نغسل البشرة والرقبة بالماء الدافئ ثم بعدها مباشرة نغسلها بالماء الساقع حتي تعطيكم افضل نتائج. ثم نكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي بشرة خالية من العيوب وناصعة البياض.

فوائد مسحوق العرقسوس للبشرة

سوف نتعرف على اهم فوائد العرقسوس لترطيب البشرة والحصول على نعومة وجه أطفالي وهى كالتالي:-

يعمل العرقسوس على القضاء على البثور والروس السوداء الموجودة بالبشرة.

التخلص من الهالات السوداء تحت العينين.

يجعل البشرة مشرقة وناصعة البياض مثل الثلج.

يحتوي العرقسوس على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة.

يحتوي على عنصر هام وهو المغنيسيوم الذي يفيد البشرة.

يقوم بتعويض البشرة بما يفقده ولكن العرقسوس يعمل على نضارة البشرة.

المداومة على استخدام الكريم يعمل على نتائج سريعة.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-