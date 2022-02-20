كيكة الرمل الاسفنجية الهشة بمذاق لا يقاوم بكل تكاتها وأسرارها وقولي وداعاً للكيك التقليدي

كيكة الرمل من ألذ الوصفات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأكثر من طريقة، لذ سوف نقدم لكي في هذا المقال طرق مختلفة ورائعة لصنع كيكة بمذاق شهي، دون الحاجة لشرائها من محال الحلوى، فإذا كنتِ من محبي الحلوى تابعي المقال لمعرفة الطريقة ثم طبقيها وحضريها في المنزل لأسرتك، ستكون رائعة على الإفطار مع كوب قهوة أو شاي.

كيكة الرمل

يمكنك تحضير الكيكة المكونات الآتية:

1 ملعقة زبدة صغيرة.

2 ملعقة طعام طحين أو دقيق.

1 كوب عسل.

1 كوب زبدة.

½ كوب سكر أسمر.

3 بيض.

1 و1/4 كوب دقيق.

ملعقة فانيليا صغيرة.

1 كوب سميد.

3 ملعقة عسل طعام.

الكيكة الرملية

حضري الكيكة بالخطوات الآتية:

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 160 درجة.

أحضري صينية وادهنيها بالزبدة، ثم الدقيق.

أحضر قدر وضع به السكر والزبدة والعسل، ثم ضعه على النار على حرارة هادئة.

بعد ذلك نقوم برفع الحرارة على الخليط حتى يكون سائلًا ويغلي.

ارفعي الخليط وضعيه جانبًا واتركيه يبرد.

أحضري وعاء وضعي به البيض واخفقيه جيدًا، ثم أضيفيه إلى العسل.

أحضري وعاء وضعي به البيض واخفقيه جيدًا، ثم أضيفيه إلى العسل. أحضري وعاء وضعي به الفانيليا والدقيق، ثم اسكبي خليط العسل والبيض عليه.

استمري في الخفق حتى يصبح الخليط لزج.

أحضري صينية واسكبي فيها الخليط واتركيه لمدة ¾ ساعة في الفرن.

أخرجي صينية الكيكة من الفرن، واتركيها تبرد.

ادهني وجه الكيكة بالعسل وضعيها في طبق، ثم قدميها لأسرتك.

طريقة عمل الكيكة بالزبادي

حضري الوصفة بالمكونات الآتية:

¼ كوب زبدة.

5 بيض.

3 كوب سكر.

3 كوب دقيق.

1 كوب لبن زبادي.

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

و1 ملعقة قشر ليمون مبشور.

كوب سميد.

و1 عبوة حليب محلى.

الطريقة

اتبعي الخطوات الآتية لتحضير الوصفة:

أحضري وعاء وضعي به الفانيليا والسكر وقشر الحامض والبيض.

جهزي الفرن على 200 درجة مئوية.

أضيفي لبن الزبادي والزبدة على الخليط واخفقيهم جيدًا.

أضيفي البكينج باودر والدقيق المنخول إلى الخليط واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس.

أحضري قالب وادهنيه بالزيت وضعي به الخليط.

أدخلى االقالب في الفرن واتركيه لمدة ¾ ساعة.

أحضري مقلاة وحمصي بها السميد واستمري في التقليب حتى يصبح لون ذهبي.

ادهني الكيكة بالحليب وضعي عليها السميد.

بهذا نكون تعرفنا على طريقة عمل كيكة الرمل بمكونات بسيطة، يمكنك الآن تحضيرها وتقديمها لأسرتك، فهي تعتبر من أشهى الوصفات وتكلفتها ليست باهظة، وبالتأكيد سوف تنال إعجاب اسرتك ويطلبونها مرة أخرى، كما أنك تستطيعين تقديمها لأصدقائك وأحبائك للترحيب بهم.