نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالمرآة.. ماسك علاج الكلف والنمش والبقع السوداء ووداعاً لليزر والطرق الباهظة الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك علاج الكلف والنمش والبقع السوداء من المواد الطبيعية والتي من شأنها علاج البشرة المصابة وتغذيتها من خلال منها العناصر الغذائية التي تفقدها، حيث أن الكلف أو مايسمى بقناع الحمل والذي يظهر على هيئة بقع بنية اللون يتسبب في إزعاج الكثير من السيدات الأمر الذي يجعل الكثير منهن يبحثن عن وصفات وماركات علاجية للتخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي.

ماسك علاج الكلف والنمش والبقع السوداء

من الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلال تطبيقها على البشرة القضاء على الكثير من مشاكل البشرة ومن أهمها مشكلة الكلف والبقع السوداء من أبرز تلك الوصفات ما يلي:

ماسك عصير الليمون

يحتوي الليمون على الكثير من الأحماض الطبيعية التي تساعد بشكل كبير وفعال في التخلص من الخلايا الميتة من الوجه، كما أنها تعمل على إزالة البقع وتفتيح وتوحيد لون البشرة، ولكن غير مناسب أبداً لصاحبات البشرة الحساسة.

المكونات

ثمرة ليمون واحدة طازجة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير يتم استخراج العصير من الليمون.

يطبق العصير على البشرة المصابة بالملف أو النمش والبقع السوداء ويفرك بحركات دائرية خفيفة على البشرة لمدة دقيقتين فقط.

يترك العصير على البشرة لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم الغسل بماء دافئ.

للحصول على أفضل النتائج يمكن تطبيق الوصفة مرتين يوميا ولمدة ثلاثة أسابيع.

ماسك الكركم والحليب لعلاج الكلف والبقع السوداء

يساعد عنصر الكركم على الحد من إفراز مادة الميلانين الصبغية للبشرة والتخلص من مشكلة الكلف، حيث أنه يحتوي على مادة الكركم التي تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

المكونات

خمس ملاعق كبيرة من الكركم المطحون.

عشر ملاعق كبيرة من الحليب البارد كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

في وعاء صغير الحجم ونواف يتم خلط المكونات معا حتى تتجانس وتصبح عجينة متماسكة.

يتم تطبيق الخليط على المناطق المصابة بالكلف.

يترك الخليط على المنطقة المصابة حتى يجف تماما وذلك لمدة 20 دقيقة.

يفرك المزيج من على البشرة برفق ومن ثم غسل الوجه بالماء الفاتر والتجفيف.

يمكن تكرار الوصفة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

وفي النهاية يمكننا القول أن الوصفات الطبيعية ماسك علاج الكلف والنمش والبقع السوداء من أفضل ما يمكن استخدامه على البشرة المصابة بمشاكل الكلف والنمش، كما أن العناصر التي تحتوي على مضادات الأكسدة يمكنها معالجة المشكلة والتخلص منها بشكل نهائي ودون مواجهة أي مشكلات صحية خاصة ما يصيب البشرة من تهيج واحمرار جراء استخدام بعض المواد الكيميائية.