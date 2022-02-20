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عمر شويل - جدة طريقة عمل معجنات خلية النحل اللذيذة في البيت - ثقفني
تعتبر خلية النحل من المعجنات المفضلة عند كثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء، وكما يمكن أن يتم حشوة بالجبن أو المكسرات المختلفة أو الشوكولاتة، وكما أن معجنات خلية النحل تتميز بطعمها الفريد التي لا يقوم ويقبل عليها الجميع، وحيث أنها تتميز بشكلها الجذاب أيضاً، كما تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها في البيت، حيث يمكن أن تحضر هذه الوصفة لتكون مالحة أو حلوة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل معجنات خلية النحل بأسهل الطرق وأفضلها ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل معجنات خلية النحل
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلاثة أرباع كوب من اللبن الدافئ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة وربع كبيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.
- كوب ونصف من الجبن الفيتا المبشورة للحشو.
- أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم للحشو.
- حبة واحدة من البيض المخفوق للوجه.
- ربع كوب من حبة البركة للوجه حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه ثلاثة أربع كوب من اللبن الدافئ مع ملعقة وربع كبيرة من السكر الأبيض وملعقة صغيرة من الخميرة ثم يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة ونصف من الزيت واخلطيهم جيداً مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر وملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة لبن الزبادي ثم بعد ذلك ضيفي مزيج اللبن السابق واعجنى جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا عجينة قوامها ناعماً.
- الخطوة الثالثة قومي بدهن العجينة بالزيت المتبقي ثم غطيها واتركيها جانباً لمدة ساعة تقريباً على الاقل حتى يتضاعف حجمها ثم ابدائي في تشكيل العجين لحوالي 20 إلى 25 كرة متوسطة الحجم.
- الخطوة الرابعة ابدائي في تحضير الحشو من خلال وضع كوب ونصف من الجبن الفيتا المبشورة في وعاء مع أثنين ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ثم قومي بحشو كل كرة بكمية قليلة من حشو الجبنة والبقدونس ثم ضعي الكرات في صينية مدهون بقليل من الزبدة حتى تكون ملتصقة ببعضها البعض ثم غطي الصينية واتركيها جانباً حتى يتضاعف حجمها وابدأي في تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- الخطوة الخامسة ادهني وجه العجينة بالبيض المخفوقة ورشي فوقها حبة البركة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر وبعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم قدميها إلى أفراد أسرتك.
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