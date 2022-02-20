اصبغي شعرك في المنزل باللون الزيتوني طبيعياً بدون أي مواد كيميائية

صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني، لون الشعر الزيتوني واحد من من أجمل درجات صبغ الشعر والذي يواكب أحدث صيحات الموضة، فهو لون مميز وأنثوي وجذاب للغاية وترغب عدد كبير من الفتيات في تغيير لون شعرهم بهذه الدرجة الرائعة، ونحن سوف نساعدهم ونقدم لهم أسهل طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الزيتوني دون اللجوء إلى استخدام صبغات الشعر الكيميائية التي تضر الشعر، وذلك من خلال النص التالي. تابعونا للتعرف على الطريقة.

صبغ الشعر طبيعياً باللون الزيتوني

هناك العديد من المواد والمكونات الطبيعية المنزلية التي تستخدم في تغيير لون الشعر إلى درجة اللون الزيتوني الأنثوي، فيمكن صبغ الشعر باللون الزيتوني المواكب لأحداث الموضة من خلال استخدام مكونات طبيعية من مطبخك، تمنح نفس لون الصبغات الكيميائية التي تستخدم في صالون التجميل، ولكن الفرق أن تلك الصبغات الطبيعية أمنة على الشعر وتمنحه الرطوبة وتقضي على الهيشان والتقصف، وبدون أي مواد كيميائية ضارة، ويمكن استخدام هذه المواد من خلال اتباع الخطوات التالية:

مكونات صبغة الشعر الزيتوني

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القرفة.

كوب كبير من الخل الأبيض

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

فرشاة نظيفة.

قفازات اليد.

خطوات تحضير الصبغة