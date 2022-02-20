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عمر شويل - جدة اعملى بسكويت الشوفان المقرمش الصحى بمقادير مظبوطة وبطريقة مضمونة - ثقفني
البسكويت بصفة عامة من الوصفات التى لا غنى عنها فى كل منزل لانه يفضلها الجميع ولهذا تحب ربات البيوت أن تنوع فى طرق لصناعة البسكويت وتبحث عن طرق جديدة ووصفات جديدة لصناعة البسكويت لهذا تبحث عن طريقة اعداد بسكويت الشوفان وخاصة من يمشى على نظام غذائي يفضل بسكويت الشوفان وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت الشوفان وبمقادير موجودة فى كل منزل إليكم الوصفة خطوة بخطوة.
طريقة اعداد بسكويت الشوفان
مكونات الوصفة:
- كأسان كبير الحجم من دقيق الشوفان.
- نصف كأس كبير من بذور الكتان المطحونة.
- نصف كاس من جنين القمح.
- نصف كأس من اللوز المطحون.
- ملعقة من البيكينج بودر “ملعقة صغيرة”.
- ملعقة من البيكينج صودا “ملعقة صغيرة”.
- نصف كأس من عسل النحل.
- نصف كأس من الزبدة .
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.
- ربع كوب من اللبن البودرة.
- بيضة .
- ملعقة من القرفة “ملعقة صغيرة الحجم”.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم وعميق ونضع فيه نصف كوب من الزبدة الطرية ونصف كوب من عسل النحل.
- نقوم بإضافة بيضة واحدة إلى الخليط ونقوم بتقليب جميع المكونات جيداً حتى يختلطوا مع بعضهم البعض تماماً.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة الحجم من القرفة ونصف ملعقة من الفانيليا ونصف كوب من اللون المطحون ونصف كوب من بذور الكتان ونضيف إليهم أيضاً نصف كوب من جنين القمح وربع كوب من اللبن البودرة ونقوم بالتقليب وعندما نضع كل مكون نقوم بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بإضافة كوبان من دقيق الشوفان ونضيف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر وملعقة صغيرة من البيكينج صودا ونقوم بالتقليب جيداً مرة أخرى.
- نقوم بدهن يدينا بالقليل من اى زيت حسب الرغبة ونقوم بالعجن ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية فى الحجم.
- نقوم بإحضار صينية مسطحة ونضع عليها ورق زبدة حتى لا يلتصق البسكويت فى الصينية ثم نقوم برص كرات العجين عليها مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى حتى لا يلتصقوا فى بعضهم البعض.
- نقوم بإدخال الصينية فى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج جيداً .
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