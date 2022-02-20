أسرار نجاح تحضير السمبوسة في المنزل بدون ما تشرب زيت

تنحصر المشكلات التي تواجه الأمهات أثناء الطهي هي تحضير الوجبات التي تحتاج إلى القلى وبمعنى أوضح الوجبات المقرمشة من أمثلة البطاطس المقلية التي يعاني الكثير من أنها تشرب الزيت وكذلك وجبات السمبوسة التي تعتبر من المقبلات الرئيسية في العزومات والمناسبات وترغب الأمهات في أن تكون مقرمشة وخفيفة مثل المطاعم حيث تمتاز المطاعم في طريقة تحضير مبدعة خاصةً في أطباق السمبوسة مما يجعل الأمهات لديها رغبة كبيرة في إعداد السمبوسة كما هي في المطاعم، وتتسائل الأمهات عن أسرار عدم تشرب السمبوسة للزيت هل هو بسبب اختيار نوع من الزيت معين أم ترجع إلى الطريقة التحضير لذلك نقدم لكم الحل في عدم تشرب السمبوسة للزيت اليوم إذا كنت ترغب يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت

مكونات التحضير:

لفة من عجينة السمبوسة.

مقدار 100 ملى من الحليب السائل.

مقدار 100 جرام من الدقيقة.

جبنة موزاريلا للحشوة.

نصف كأس من البقدونس المفروم.

ملعقتين كبيرتين من جبن فيتا.

زيت نقي للقلي

طريقة التحضير والإعداد: