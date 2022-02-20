نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح تحضير السمبوسة في المنزل بدون ما تشرب زيت في المقال التالي
تنحصر المشكلات التي تواجه الأمهات أثناء الطهي هي تحضير الوجبات التي تحتاج إلى القلى وبمعنى أوضح الوجبات المقرمشة من أمثلة البطاطس المقلية التي يعاني الكثير من أنها تشرب الزيت وكذلك وجبات السمبوسة التي تعتبر من المقبلات الرئيسية في العزومات والمناسبات وترغب الأمهات في أن تكون مقرمشة وخفيفة مثل المطاعم حيث تمتاز المطاعم في طريقة تحضير مبدعة خاصةً في أطباق السمبوسة مما يجعل الأمهات لديها رغبة كبيرة في إعداد السمبوسة كما هي في المطاعم، وتتسائل الأمهات عن أسرار عدم تشرب السمبوسة للزيت هل هو بسبب اختيار نوع من الزيت معين أم ترجع إلى الطريقة التحضير لذلك نقدم لكم الحل في عدم تشرب السمبوسة للزيت اليوم إذا كنت ترغب يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير السمبوسة بدون ما تشرب زيت
مكونات التحضير:
- لفة من عجينة السمبوسة.
- مقدار 100 ملى من الحليب السائل.
- مقدار 100 جرام من الدقيقة.
- جبنة موزاريلا للحشوة.
- نصف كأس من البقدونس المفروم.
- ملعقتين كبيرتين من جبن فيتا.
- زيت نقي للقلي
طريقة التحضير والإعداد:
- في البداية نقوم بتحضير حشو السمبوسة فهي لا تأخذ وقت طويل عن طريق تحضير وإعداد وضع فيه كلاً من أصناف الجبن الموتزاريلا بحيث تكون مبشورة والفيتا، بالإضافة إلى البقدونس.
- نقوم بفرد شرائح السمبوسة ثم تجهيز الحشوة ووضع ملعقة من خليط الحشوة علي السمبوسة ثم نقوم بطوى شرائح السمبوسة على هيئة أصابع أو مثلثات أو حسب الخطوات الموجودة على عبوة السمبوسة.
- يجب إدخال السمبوسة بعد تجهيزها ولفها جيداً أن نقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى تبرد وتصبح متماسكة قليلاً.
- بمرور الوقت المحدد نقوم بإخراج السمبوسة ثم نقوم بوضعها في الحليب السائل مع بعد ذلك يتم إخراجها وتصفيتها ورش عليها مقدار من الدقيق.
- نقوم بتحضير طاسة القلي نظيفة ووضع فيها زيت نباتي فاخر للقلي وبعد تسخين الزيت نقوم بوضع السمبوسة ونتركها على نار هادئة حتى تنضج جيداً مع التقليب على الجانبين بحيث تتحول إلي اللون الأصفر الذهبي.
- بعد نضجها يتم إخراجها على مناديل ورقية في أطباق التقديم.
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