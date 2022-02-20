بحبة طماطم حولي الشعر الأبيض إلي الشعر الأسود بشكل طبيعي في 4 دقائق فقط مجربة 100%

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عمر شويل - جدة الشيب المبكر من أكثر المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثير ويظهر الشعر الابيض في سن مبكر بسبب العديد من العوامل منها التعرض لضغط نفسي زائد والتدخين وبعض المشاكل الصحية ويمكن ان تكون وراثية, ولذلك يبحث الكثير من اصحاب هذه المشكلة عن طريقة طبيعية للتخلص من الشعر الابيض بعيدا عن استخدام الصبغات الكيميائية التي تسبب العديد من مشاكل الشعر, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة استخدام الطماطم في علاج الشيب دون التسبب في حدوث اي اضرار للشعر مثل التقصف والتساقط.

كيفية التخلص من الشعر الابيض بالطماطم

الطماطم تحتوي على العديد من الفوائد للشعر فهي تساعد في التخلص من الشعر الابيض وتحفز بصيلات الشعر الي النمو وافراز الصبغة السوداء وبالتالي فهي علاج للتخلص من الشعر الابيض, وتقلل من معدل ظهور الشعر الابيض مرة اخري, ويمكن استخدام الطماطم مع القرفة للتخلص من الشعر الابيض كما ان هذه الوصفة أمنة على البشرة وتساعد في علاج التقصف وهيشان الشعر ولا تسبب التساقط ويمكن تحضير الوصفة عن طريق خلط معلقة من القرنفل المطحون مع كمية من عصير الطماطم ويوضع الخليط على الشعر من الجذور ويترك ساعتين على الشعر وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالماء ويمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الاسبوع للتخلص من الشعر الابيض بشكل نهائي.

وصفة الشاي للتخلص من الشعر الابيض نهائي

تعد وصفة الشاي من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من الشعر الابيض حيث يعمل على تغليف الشعر الابيض وتحويل لونه الي الاسود, كما انها امنة على الشعر وتساعد في حل مشاكل الشعر المختلفة مثل القشرة ويتم تحضير وصفة الشاي عن طريق غلى معلقة من الشاي على كوب ماء ويضاف الي الخليط معلقة من زيت القرنفل ويتم وضع الخليط في زجاجة واستخدامه بشكل يومي على الشعر برش الخليط على الشعر وتركة ساعة وشطف الشعر جيدا, ويمكن استخدام الفازلين لترطيب الشعر بعد استخدام الوصفة حيث يحافظ على الشعر ويكسبه لون اسود مميز يساعد في جعل لونها مثالي وجميل