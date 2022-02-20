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عمر شويل - جدة اسهل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر الخفيفة و اللذيذة بمكونات بسيطة و مغذية - ثقفني
شوربة العدس الأصفر من أحلى وأطعم المشروبات الشتوية التى يتم تحضيرها في هذا الجو البارد، هناك العديد من الوصفات الأساسية و المعروفة التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء بالأخص، وهذا لان الوصفات الشتوية تحتاج إلى الشوربات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة لكى تمد الجسم بالطاقة والحيوية ومن ألذ أنواع الشوربات الشتوية هي شوربة العدس و سنقدم لكم أسهل وأخف الطرق لتحضيرها بمكونات بسيطة جدًا.
مكونات شوربة العدس الأصفر
هناك العديد من الطرق لتحضير شوربة العدس و لكن هناك بعض الطرق الثقيلة على المعدة ولذلك سنقدم لكم طريقة خفيفة و لذيذة بمكونات بسيطة جدًا، المكونات هي:
- ½ كيلو من العدس الأصفر.
- 2 كوب من الماء المغلي.
- حبة من البصل كبيرة الحجم مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.
- 5 فصوص من الثوم المقطع شرائح.
- حبة من البطاطس المقطع مكعبات صغيرة الحجم.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- 3 معالق من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر
- في البداية نقوم بتقطيع الخضروات البطاطس و الجزر و البصل و الثوم إلى مكعبات متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نقوم بغسل العدس الأصفر جيداً بالماء الجاري ثم نضعه في المصفاة.
- نأتي بوعاء كبير ونضع 2 كوب من الماء ونتركها حتي تغلي.
- ثم نقوم بإضافة العدس الأصفر بعد غسله.
- نأتي الخضروات المقطعة ونضعها مع العدس في الماء المغلي.
- نتركهم حتى يغلى المكونات مع بعضهم، سيظهر أمامك بعض الرغوة على وجه شوربة العدس قومي بازاله بمعلقة.
- بعد ذلك نغطي عليهم نتركه على نار متوسطة حتى يتم تسوية كافة الخضروات.
- قومي بتقليب المكونات بين كل فترة والأخرى، يمكنك إضافة القليل من الماء المغلي إذا احتاجت الشورية.
- عندما يتم تسوية الخضروات قومي برفع الشوربة من على النار و نتركها حتى تهدأ قليلاً.
- ثم نقوم بضرب شوربة العدس الأصفر في الخلاط الكهربائي حتى يصبح قوامها ناعم.
- نضيف 2 معلقة من الزبادي على الخليط ونقوم بضربهم مع الشوربة في الخلاط، الزبادي سوف تهدأ من حديه طعم العدس.
- نصفي الشوربة بمصفاة ناعمة لكى نتخلص من قشور الخضروات المتبقية.
- ثم نقوم بوضع الشوربة على نار متوسطة لكي تغلي مرة أخرى.
- نضع طاسة على النار ونضيف السمن و الكزبرة و فص من الثوم المفروم و نشوحها.
- ثم نضيفها على العدس ونقلبها ونضيف الملح و الفلفل الأسود ونتركهم حتى يغلو ثم تقدم في أطباق التقديم وبالصحة والهنا.
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