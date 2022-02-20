اصنعي كيكة اليانسون الصحية بمذاقها الشهي وفوائدها المتعددة

يعتبر تغيير النكهات عند تحضير أحد المعجنات مثل البسكويت يحدث اختلاف جذري في المذاق حتى أن البعض يعتقد أنها مكون آخر لا يتبع للبسكويت أو المعجنات حيث يوجد أصناف كثيرة من البسكويت من أمثلة البسكويت السادة الذي يعتبر منتشر بشكل كبير في جميع المنازل وكذلك البسكويت المالح، ويوجد أصناف من البسكويت تزيد من الفيتامينات وتعتبر صحية في التناول مثل بسكويت اليانسون الصحي الذي تزداد شهرته في الآوان السابقة منذ بداية فصل الشتاء نظراً لنكهات اليانسون المميزة المحببة لدي الكثير من الأفراد وبعيداً عن مذاق بسكويت المختلف إلا أنه غني بالفيتامينات والفوائد الصحية لذلك ننصح بتجربة بسكويت اليانسون وإذا كنت ترغب في معرفة طريقة تحضير بسكويت اليانسون يمكنك التعرف على خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون

مكونات التحضير:

مقدار 200 جرام من الدقيق الخاص بالمعجنات.

كوب إلا ربع من السكر.

كيس من مستخلص البيكنج باودر.

كيس من مسحوق الفانيليا.

اثنين من البيض متوسط الحجم.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

طريقة التحضير:

تعتبر الكمية المحددة اعلى المقال اللي تحتاج إلى وقت طويل في الإعداد في ذلك يجب تسخين الفرن أولاً اعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. نحضر الخلاط الكهربائي ووضع فيه مكون الزيت والسكر بالكميات المحددة ثم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة. بعد خلط المكونات السابقة نقوم بوضع البيض عليهم حتى يتم إخفاقه بالإضافة إلي الفانيليا وبعد إخفاق البيض يوضع مكون الينسون الأساسي، ونترك الخليط جيداً. نقوم بتحضير الدقيق ويفضل أن يتم نخله للتخلص من الشوائب ثم إضافة مستخلص البيكنج باودر ثم سكب خليط السائل على الدقيق والعجن جيداً حتى نكون عجينة ناعمة. تحضير صينية مناسبة لحجم البسكويت ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة متوسطة رقيقة ورصها بجانب بعضها البعض. يتم إدخال صينية البسكويت إلي الفرن لمدة ربع ساعه على الرف في منتصف الفرن بحيث يتم تشغيل الشواية على الشواية حتى يصبح وجه البسكويت مائل إلي اللون الأحمر.

فوائد كيكة اليانسون:

تساعد الكيكة على سهولة الهضم وسهولة الهضم، كما يعتبر الكيك مناسب لاسترخاء الأعصاب.